Lo que debes saber este martes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Los índices estadounidenses moderan su entusiasmo, e incluso operan con ligeras bajas, tras la que fue ayer la mejor sesión en un mes para el S&P500 y el Dow Jones, con alzas de 1,4% y 1,76%, respectivamente. Las acciones de energía lideraron en la sesión. Aunque con menos lustre, las acciones tecnológicas también registraron avances, y el Nasdaq subió 0,79%. Las alzas en Wall Street contrarrestaron las fuertes caídas en otros mercados, como Japón, donde el Nikkei perdió 3,3%.

Pero esta mañana la tendencia se revierte. El Nikkei subió 3,1%, impulsado por la primera compra de ETF de parte del BoJ en dos meses. Con el impulso de las acciones japonesas, el índice regional en Asia sube esta mañana en torno a 1%. Por el contrario, el Stoxx600 europeo pierde 0,22%. También vemos caídas en los futuros de Wall Street. El S&P500 retrocede 0,11% y el Nasdaq pierde 0,16%. El dólar repunta (+0,26%) y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transa en 1,47%. El cobre se estabiliza tras las caídas de la semana pasada. Ayer, el metal subió 0,34% en Londres y hoy avanza otro 0,26%.

Los mercados están siguiendo declaración a declaración los esfuerzos de la Reserva Federal por reducir la volatilidad generada tras su última reunión. El mensaje fue interpretado como el inicio de un cambio de sesgo en la política (hiper) expansiva de la Fed. Pero, varios gobernadores de la Fed tienen agendadas intervenciones que probablemente seguirán el mismo libreto: insistir en que no se prevé una ola inflacionaria y por ende no se ve la necesidad de retirar aceleradamente los estímulos monetarios. Ayer, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, aseguró que la economía estadounidense aún no está preparada para que el banco central comience a retirar su apoyo monetario. Hoy será el turno del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien insistirá ante el Congreso que las alzas de precios son temporales.

Inversionistas también seguirán con atención lo que sucede en Washington, donde podría haber hoy alguna definición en torno al plan de infraestructura. Un grupo bipartisano de senadores está sumando apoyos para un plan por algo menos de US$1 billón, un cuarto de monto inicialmente propuesto por el presidente Joe Biden.

La sesión también comienza negativa para las criptomonedas, que sufren caídas de entre 4% y 15%. El bitcoin perdió ayer 10% y bordeó los US$30.000, pero a esta hora transa en torno a los US$31.400. En China, reguladores pidieron a bancos y plataformas de pago acciones más duras para erradicar las operaciones con criptomonedas, y en la provincia de Sichuan el viernes se ordenó el cierre de minas de bitcoin.

Diario Financiero abre su edición con los esfuerzos de los gremios frutícolas para hacer frente a la escasez de trabajadores. También se destaca la adquisición de Cornershop de parte de Uber, que continuaría operando bajo el liderazgo de su equipo actual.

