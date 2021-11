Lo que debes saber este martes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Mercados en Acción

CEO de Moderna y nueva variante. “Todos los científicos con los que he hablado… dicen… ‘Esto no será nada bueno’”.

La frase pesimista o el susto del día llega cortesía del CEO de Moderna. En entrevista con Financial Times, Stéphane Bancel, afirma que habrá una “caída física” en la efectividad de las vacunas actuales frente la variante Ómicron. “No sé cuánto será la caída, porque aún falta información… Pero todos los científicos con los que he hablado… dicen… ‘Esto no será nada bueno’”, advirtió.

La declaración es suficiente para sacudir a los mercados, que se olvidan del repunte de ayer. Las acciones en Asia caen 0,52%, arrastradas por bajas de más de 1,5% en Japón y Hong Kong. En Europa, el Stoxx600 pierde 0,92%, con Italia y España como las plazas más afectadas. Los futuros de Wall Street también se alinean a la baja. El Dow Jones pierde ya 1,26%, seguido por el S&P500 con -0,95%. El Nasdaq cae 0,38%.

También vemos una baja del dólar, en reacción a las declaraciones de Jerome Powell. Un borrador del testimonio que entregará hoy ante el Senado, apunta a que la variante Ómicron supone un riesgo para la economía estadounidense, el empleo, pero también podría aumentar las presiones inflacionarias.

El mercado se concentra en las expectativas de que la pandemia seguirá frenando la actividad. Eso se refleja en la fuerte caída en los rendimientos de los bonos. Por ejemplo, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años baja a 1,44%, su menor nivel desde el 23 de septiembre. También vemos una fuerte baja en el petróleo, ante expectativas de menor demanda. El barril de WTI cae 2,14% a US$68,45. La tendencia se mantiene en otras materias primas, y el cobre pierde 0,68% en Londres.

En temas de negocios, el titular es para Inditex, matriz de Zara, que anuncia un cambio de mando. A partir del 1 de abril, Martha Ortega, hija de Amancio Ortega, asumirá como presidenta del grupo en reemplazo de Pablo Isla. La acción de Inditex cae 3,71% tras el anuncio.

El podcast de hoy está dedicado al mercado chileno y las perspectivas a corto y mediano plazo. Camila Guzmán, head of Research Latam de LarrainVial Asset Management, aborda las perspectivas para Latam y cuánta de la volatilidad en la renta variable se debe a factores internos y cuánta a factores globales. Por su parte, Martina Ogaz, analista de inversiones de EuroAmerica, se enfoca en la renta fija y el dólar. Ambas coinciden en apuntar al cuarto retiro como la principal amenaza en el corto plazo.

Diario Financiero recoge los avances del proyecto para el nuevo retiro de fondos previsionales en la comisión mixta, que hoy decidirá si incluye un adelanto de rentas vitalicias. El titular es, sin embargo, para el proceso de Latam y se adelanta que la tensión entre la ley chilena y la ley de EEUU será el eje del debate por la reorganización.

