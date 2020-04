Lo que debes saber este martes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

El petróleo WTI sigue en terreno negativo. El barril de crudo WTI sube 91% para quedar en US$-3,43, tras el dramático e inédito desplome de ayer . Además de las razones técnicas (fin de contratos, capacidad limitada de transporte del crudo WTI versus el Brent, etc… ), la caída se explica por un exceso de suministro que está por copar la capacidad de almacenamiento tan pronto como el lunes. Detrás de este exceso está la acelerada acumulación de inventarios por la caída de la demanda, debido a las medidas de cuarentena aplicadas alrededor del mundo, y la corta, pero muy poco oportuna guerra de precios desatada por Arabia Saudita y Rusia. Como ya lo había advertido la Agencia Internacional de Energía, los recortes que anunció después la OPEP y países socios no serían suficientes ante el colapso de la demanda mundial, y llegarían muy tarde.

