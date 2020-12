Lo que debes saber este martes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

Aunque las principales bolsas asiáticas marcaron números rojos este martes, en Europa se enfilan hacia un rebote luego de conocerse novedades de eventuales avances en las negociaciones por el Brexit. Lo anterior, sin duda, ayuda a contener las incertidumbres adicionales que genera la nueva variación del coronavirus en Reino Unido.

El índice paneuropeo STOXX 600 sube un 0,6%, recuperándose de su mayor caída intradiaria en casi dos meses este lunes. En tanto, el Ibex de España remonta hacia los 7.900 puntos, subiendo 1,02%, mientras el Dax alemán hace lo propio con 1,12%, el Ftse británico, por su parte queda rezagado como principal damnificado por las duras medidas de control adoptadas frente la nueva cepa del coronavirus y por el rebote de la libra ante los presuntos avances sobre el Brexit.

Los inversionistas europeos se aferran a la solidez mostrada ayer por Wall Street para hacer frente a las renovadas presiones bajistas. El Dow Jones cerró incluso con ganacias alentada por el visto bueno final del Congreso de EEUU al nuevo plan de estímulos fiscales, por US$ 900.000 millones, y que hoy levanta también los futuros de sus principales indicadores que se ubican en terreno positivo.

No obstante, Europa tiene que convivir con la propagación de la nueva variante del coronavirus en Reino Unido que ha enfriado las perspectivas de una rápida recuperación económica que venía de la mano del inminente proceso de vacunación. Quien diría que la buena noticia para el viejo continente viene hoy por los anuncios de avances en las negociaciones sobre el Brexit, concretamente sobre la pesca, que era una de las principales trabas.

La libra frena su desplome, provocado por las alertas sobre la nueva variante del virus. La divisa británica, con el respaldo de los avances sobre el Brexit, cotiza a esta hora en US$ 1,34, lejos de los US$ 1,36 de la semana pasada, pero muy por encima del nivel de 1,31 al que llegó a desplomarse ayer. El euro, por su parte, resiste en US$ 1,22.

Las turbulencias también alcanzaron al mercado del petróleo, que ayer bajó de la barrera de los US$ 50 dólares y que hoy se mantiene al filo de ese valor.

Diario Financiero destaca en su edición los nuevos desafíos que tiene el reciente nombrado presidente de BancoEstado, Ricardo de Tezanos Pinto, quien reemplazará a Sebastián Sichel. El ingeniero comercial llega al cargo en medio del proceso del pago del segundo retiro del 10%, proceso en el que la entidad estatal es clave dado la cantidad de clientes que tiene. Otra tarea que se le señala será mantener abierto el "grifo" del crédito, cumpliendo así el rol anticíclico de BancoEstado. Y como si fuera poco, deberá preparar al banco para alcanzar los niveles de capitalización que exige la normativa de Basilea III.

