Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+Podcast)

+Temor a la inflación y más impuestos +Bloqueo en el Canal de Suez +Tercer retiro

Un año después y estamos casi en el mismo lugar. Con parte de Europa y también parte de Chile en cuarentena. Pero esta vez tenemos vacunas. Sin embargo, su aplicación no está siendo todo lo expedita que debiera. Hong Kong suspendió la vacunación con dosis de BioNTech, por problemas en su empaque. Los reguladores sanitarios de EEUU han puesto en duda datos entregados por AstraZeneca.

La confianza de los inversionistas se reciente. En Asia, tras el anuncio en Hong Kong y con la mira puesta en las cuarentenas europeas, el índice regional perdió 2%. En el caso de Japón, donde el BoJ además anunció que ya no comprará ETF, el Nikkei cayó a su nivel más bajo en siete semanas. El Hang Seng cayó también 2% y está a punto de entrar en corrección.

La sesión europea también comenzó con fuertes bajas, lideradas por aerolíneas, empresas de energía y del sector turístico. Pero lecturas por encima de los esperado para los PMI de manufacturas y servicios de Alemania, Francia y la Eurozona ayudan a moderar las caídas. A esta hora, el Stoxx600 retrocede 0,15%; y podría cambiar de dirección una vez que abra Wall Street, donde los futuros de los principales índices ya operan al alza. Al igual que hace un año, los inversionistas se vuelcan a las acciones tecnológicas. El Nasdaq sube ya 1%.

Las expectativas de que la recuperación demorará más de lo esperado también tienen un impacto en las materias primas, golpeadas además por una nueva alza del dólar. El cobre cayó 0,6% en la apertura en Londres, pero da señales de moderar sus pérdidas.

Más tarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, volverán al Congreso, esta vez al Senado. Ayer Powell insistió en que no están preocupados por la inflación; y Yellen dio detalles de un ambicioso plan fiscal. Pero los inversionistas se fijan en otras declaraciones. Una de ellas fue del presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, quien dijo esperar un alza de tasas de interés el próximo año, y no en 2024 como ha señalado Powell. La otra declaración que golpea la confianza de los mercados vino de Yellen, quien dejó en claro que el gobierno de Joe Biden buscará financiar su plan fiscal con alzas de impuestos.

También hay mucha expectativa en torno a lo que ocurre en el Canal de Suez, donde el carguero Ever Given, uno de los más grandes del mundo, está bloqueando el tránsito. Ya hay un centenar de buques esperando transitar por el canal, por el que circula el 12% del comercio mundial. No se sabe cuánto demorarán las obras para retirar el carguero de 400 metros de longitud, pero los precios de los combustibles ya registran fuertes alzas, en el caso del petróleo WTI de casi 2%.

En su edición de hoy, Diario Financiero recoge el análisis del mercado, que reaccionó positivamente a las medidas anunciadas por el Gobierno. Sin embargo, Moody’s alerta de la presión fiscal que generarán los anuncios. La oposición, sin embargo, se declaró no conforme con el plan del Gobierno y anuncian desde ya un trámite y aprobación expedita del proyecto para un tercer retiro de fondos previsionales. El texto comenzará su trámite esta tarde en la Comisión de Constitución de la Cámara.

