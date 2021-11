Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

Mercados atentos a la decisión que tomará la Reserva Federal de EEUU sobre los estímulos a la economía

Todas las miradas se concentran en Washington, a la espera de lo que diga esta tarde la Fed. Los mercados entran en compás de espera y la tendencia es una sesión plana hasta ahora. El índice regional en Asia logra salvar una ligera tendencia al alza, aunque dominan las caídas en el Nikkei y Shanghái. Algo similar sucede con el Stoxx600, que sube apenas 0,04%, impulsado por positivos reportes de resultados de Lufthansa y BMW y las mineras, que se benefician de un alza de precio de los metales esta mañana. El cobre sube 1,6% en Londres. Por el contrario, los futuros de Wall Street operan mixtos. El S&P500 retrocede 0,04%, y el Nasdaq avanza 0,05%. El dólar opera también plano con una ligera tendencia a la baja. Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años caen a 1,527%.

Las apuestas apuntan a que el banco central estadounidense delineará el camino para el inicio del retiro de los estímulos monetarios. Lo importante para el mercado es el horizonte de tiempo en que se realizará el retiro de liquidez. También será importante el argumento que la Fed dé, si menciona una inflación menos transitoria de lo esperado, o si es porque cono una economía en recuperación no es necesaria la inyección de liquidez.

El sorprendente Imacec de septiembre también confirma que la economía chilena está en franca recuperación. Diario Financiero reporta que las expectativas de crecimiento para el año se elevan hasta un 12,5%. La acelerada expansión quita piso a los argumentos para justificar un nuevo retiro de fondos previsionales. El senador Carlos Montes confirmó su rechazo al proyecto y complicó a la oposición, que buscará hoy un acuerdo para que el proyecto se vote en el Senado antes de las elecciones.

Diario Financiero también trae varios análisis sobre el programa de Gabriel Boric, como su impacto en la carga tributaria y el plan piloto de transporte gratuito.

Desde la COP26 llegan nuevas promesas, esta vez desde el sector financiero. Unas 450 firmas, entre fondos y administradoras, se unieron a la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, liderada por Mark Carney, con unos US$130 billones comprometidos a la inversión en proyectos contra el cambio climático.

Hay que seguir con atención lo que pasa en China, donde el viceprimer ministro Li Keqiang advirtió que la economía de ese país enfrenta “presiones a la baja”, y planteó que serán necesarios recortes tributarios para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

ATENTOS HOY