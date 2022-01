Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Mercados en Acción

Está siendo un inicio de año muy intenso. No llevamos ni cinco días completos de 2022 y ya tenemos una nueva ola de la pandemia, a Wall Street reajustando portafolios, grandes multinacionales acelerando inversiones, y al Gobierno pisando el acelerador en materia legislativa. Ah, y las negociaciones en la Convención Constitucional son tan o más intensas que todo lo mencionado en esta lista y, tras una maratónica sesión que en que no hubo blanco y que se extendió hasta la madrugada, la elección para renovar su presidencia y vicepresidencia continuará esta tarde.

Francia, Argentina, Australia y Bolivia son algunos de los que se suman a la lista de países con casos diarios récord de Covid. China también está en alerta y, siguiendo su política de Cero-Covid que tantos problemas ha causado a la cadena de suministros, puso a una ciudad de 13 millones de personas en cuarentena. Hong Kong ha suspendido los vuelos a Reino Unido y otros países, y hasta Suecia -donde los reyes acaban de dar positivo- también anuncia restricciones.

La excepción es Inglaterra, donde el gobierno de Boris Johnson insiste en que ómicron es menos grave que variantes anteriores y no son necesarias restricciones. No soy experta, pero algunas ideas que se repiten hasta ahora: no están aumentando las hospitalizaciones en cuidados intensivos, ni las muertes (o no a la par de los casos), y las vacunas de refuerzo ayudan a que los casos sean leves. Eso sí, hay dudas si este será el escenario en países donde predominan las vacunas chinas y rusas.

Por lo pronto, ómicron sigue sin trasladarse en temor a los mercados. Nada de correcciones a la vista, pero sí cierta pausa. Las acciones en Asia cerraron a la baja y en Europa el Stoxx600 retrocede 0,11% en una sesión mixta. Los futuros de Wall Street operan también con pérdidas, el S&P500 retrocede 0,11% y el Nasdaq cae ya 0,32%. La tasa de los papeles del Tesoro a 10 años transa en 1,65%, su mayor nivel desde el pasado 21 de octubre.

Es precisamente la idea de que ómicron tendrá un impacto menor lo que está reflotando el trading inflacionario, o el reajuste en los portafolios ante expectativas de que la Fed avanzará con sus planes de alzas de tasas. Eso se reflejó ayer en Wall Street, donde acciones industriales y financieras impulsaron al Dow Jones a un nivel récord y lo dejaron cercano a los 37.000 puntos, mientras las acciones tecnológicas (sensibles a la idea de menor liquidez) cayeron 1,33%. Empresas como Apple, Amazon y Tesla ya operan con pérdidas en torno a 1% antes de la apertura.

El sector tecnológico es golpeado además por el anuncio de nuevas multas a Alibaba y Tencent por parte de Bejing por no llenar correctamente los reportes de una docena de negocios. Las acciones de Alibaba perdieron 2% y las de Tencent 4%, arrastrando al Hang Seng a una caída de 1,64%.

La ola regulatoria en China es parte de la transformación que enfrenta el país comunista y que en 2022 ganará impulso. Este es el tema de nuestra edición especial del podcastv de esta semana. Alicia García-Herrero, chief economist Asia Pacific para Natixis, ofrece un interesante análisis sobre el proceso que está viviendo China y cómo esto llevará a una inevitable desaceleración mayor a la que se espera hasta ahora.

En Chile, La Moneda también pisa el acelerador, al menos en materia legislativa. Se están apurando las negociaciones por la Pensión Garantizada Universal, la ley corta de sala cuna universal, y la ley de responsabilidad fiscal. Pero es la licitación del litio la que ha generado más polémica en el mundo político. Diario Financiero reporta que el equipo de Gabriel Boric se reunirá hoy con el ministro Jobet.

ATENTOS HOY: