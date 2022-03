Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Mercados en Acción

Si a los mercados no les gusta la incertidumbre, a Beijing no le gusta la volatilidad: el régimen de Xi Jinping prometió hoy que hará lo necesario para mantener la estabilidad en los mercados.

Si a los mercados no les gusta la incertidumbre, a Beijing no le gusta la volatilidad. Al mejor estilo de Mario Draghi ("whatever it takes", 2012), el régimen de Xi Jinping prometió hoy que hará lo necesario para mantener la estabilidad en los mercados. El regreso de las cuarentenas en China, y la ola de medidas regulatorias que han provocado el colapso de desarrolladores inmobiliarios y fuertes pérdidas en las tecnológicas llevaron a las acciones chinas ayer a un nuevo mínimo, hoy el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo de China realizó declaraciones extraordinarias para calmar los temores de los inversionistas en varios frentes.

En lo general, el gobierno chino promete "introducir activamente políticas en beneficio de los mercados", coordinar toda decisión regulatoria y política que afecte a los mercados de capitales será coordinada para "mantener la estabilidad y consistencia alrededor de las expectativas", y adoptar medidas para impulsar el crecimiento. El comunicado también anuncia que las medidas para "corregir" los problemas en las grandes tecnológicas "acabarán pronto", que Beijing no solo está a favor de que las empresas chinas listen en bolsas extranjeras, también dice trabajar activamente con EEUU para resolver las diferencias que permitan a los ADR's chinos seguir transando en las bolsas de ese país. Finalmente, respecto a la crisis del mercado inmobiliario, se anuncia un plan para resolver los riesgos de los desarrolladores y una "proactiva política monetaria" para facilitar financiamiento y créditos.

A los inversionistas les gusta lo que escuchan. El Hang Seng, donde listan las grandes tecnológicas chinas, se dispara 9%, para liderar la sesión en Asia, donde el índice regional avanza 3,21%. La promesa de Beijing también calma los temores en Europa, donde el Stoxx600 sube ya 2%. Los futuros de Wall Street se benefician del renovado apetito por el riesgo, y el Nasdaq avanza 1,74% y el S&P500 1%. La promesa de estímulo en China da impulso a los commodities. El cobre sube 2,25% en Londres, y el petróleo avanza 2,36% con el barril de WTI perfilándose hacia los US$99.

El extraordinario anuncio desde China quita algo de protagonismo a la Fed, en el que se espera sea la primera alza de tasas de interés desde 2018 para el emisor estadounidense. El mercado da por descontada un alza de 25 puntos base, así que la atención estará más bien en las proyecciones de política monetaria hacia 2023 y 2024. Durante la conferencia de Jerome Powell, el mercado espera ansioso la evaluación del emisor respecto al impacto de la guerra en Ucrania en la inflación.

Sí, la guerra continúa, ya en su día 21. Fuerzas rusas intensifican el bombardeo en las áreas urbanas de Kiev. Pero, en un intento de buscar señales positivas, algunos medios destacan los aparentes problemas del ejército ruso para avanzar de forma contundente con su campaña de controlar Kiev y con ello Ucrania. Otros destacan que Rusia habría retirado de su lista de condiciones el que Ucrania se rinda. Mientras, no pasó inadvertida la declaración de ayer del presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, respecto a que su país no ingresará a la OTAN.

La guerra seguirá siendo fuente de incertidumbre, y por eso dedicamos el podcast de hoy a analizar si es buen momento o no de invertir en acciones europeas. Para ello conversamos con Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4, desde Madrid.

En el corto plazo, la pregunta es si Rusia caerá hoy en default, el primero desde 1917, o si cumplirá con el pago de vencimientos por US$117 millones o se acogerá a los 30 días de gracias.

En Chile también hay incertidumbres. Diario Financiero titula con el aumento de provisiones adicionales de parte de los bancos. El nuevo gobierno también tuvo un estreno más duro al esperado, y DF analiza su "primera gran prueba". Por su parte, los empresarios reunidos en la CPC se preparan para su primer encuentro con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

ATENTOS HOY: