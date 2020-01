Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

Bolsas caen antes de firma de acuerdo EEUU-China +¿Habrá Fase 2? +Votos para la reforma tributaria

Llegó finalmente el día. Estados Unidos y China se preparan para firmar el esperado acuerdo comercial. Se trata eso sí, solo de la primera fase de una larga negociación comercial. Si bien las perspectivas de un acercamiento entre ambos países ha llevado a un alza en las proyecciones de crecimiento para China y del precio del cobre, lo cierto es que, como se explica en DF, hoy no se resuelve el conflicto entre ambos países.

Los mercados, sin embargo, no celebran precisamente. Por el contrario, a esta hora vemos bajas generalizadas en Europa y los futuros de Wall Street, después de que las acciones asiáticas cerraran con una caída de 0,55%.

Un factor que golpea la confianza de los mercados es que la firma de la “Fase 1” no incluya el retiro del aumento de aranceles de parte de Estados Unidos. La Casa Blanca dejó ayer en claro que no levantará las medidas hasta que no se firme la “Fase 2”, y se insinuó que esto no se conseguiría hasta después de las elecciones presidenciales en ese país en noviembre. En el mercado las declaraciones aumentan las dudas sobre si será posible avanzar con otras fases del acuerdo.

En Chile se despejan las dudas en torno a la reforma tributaria. Al menos en el Senado. Ayer, por una amplia mayoría, el Senado aprobó casi la totalidad del proyecto, reformulado por Hacienda. Sin embargo, para hoy quedó pendiente la votación de los artículos más conflictivos, entre ellos la Ley de Renta, donaciones y herencias. A pesar del acuerdo con los senadores de la oposición, en la Cámara se anticipa un trámite más complicado, y el texto bien podría ser enviado a comisión mixta.

ATENTOS HOY:

Inversionistas en Europa están a la espera de los datos de producción industrial a noviembre. Se espera un repunte del índice respecto al mes anterior.

a noviembre. Se espera un repunte del índice respecto al mes anterior. Hoy será el turno de Goldman Sachs y Bank of America de revelar sus resultados. Por la tarde (16.00 horas), Wall Street analizará el Libro Beige de la Fed.

de revelar sus resultados. Por la tarde (16.00 horas), Wall Street analizará el de la Fed. La Cámara de Diputados discutirá desde las 17.00 horas el impacto económico de la crisis social “y las medidas que se adoptarán para darle solución.”

“y las medidas que se adoptarán para darle solución.” El Senado retoma a las 16.00 horas la votación en particular de la reforma tributaria .

. En la región: analistas esperan que Brasil reporte una mejora en sus ventas de retail de noviembre (09.00 horas); Perú entregará (11.00 horas) cifras de actividad económica en noviembre y desempleo a diciembre; y Argentina publica (16.00 horas) las cifras de inflación a diciembre.

Para recibir este reporte diariamente en tu correo, regístrate en nuestro newsletter Primer Click aquí.