Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

Trump no firma paquete de estímulos + Brexit alienta a los mercados +Los proyectos prioritarios del Gobierno

No se puede cantar victoria en Estados Unidos. Y es que el presidente Trump amenazó en la noche del martes con no promulgar el esperado paquete de estímulos por casi US$ 900 mil millones, ya que estimó que se debe aumentar la ayuda directa para las familias. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió rápidamente a la demanda del mandatario y dijo que la Cámara podría aprobar esta medida adicional durante una sesión del jueves.

El paquete de ayuda para la economía de EEUU era algo esperado por el mercado, pero estas trabas de última hora no impiden que las bolsas globales parta la jornada al alza, dejando atrás la incertidumbre a comienzos de semana por la nueva cepa del coronavirus. Los avances en el Brexit entusiasman a los inversionistas de un pronto acuerdo, más ante las últimas señales dadas por Francia al reabrir la frontera con el Reino Unido. De esta forma las plazas del viejo continente operan con saltos de más de 0,5% en sus principales índices, mientras que los futuros en Wall Street adelantan una sesión con ganancias.

El martes por la tarde Elon Musk, fundador de Tesla, sorprendió a todos al asegurar que se contactó con Tim Cook de Apple Inc. "durante los días más oscuros del programa Modelo 3" para discutir la posibilidad de que su compañía adquiriera a la fabricante de vehículos eléctricos. "por una décima parte de nuestro valor actual". Finalmente no hubo reunión. El comentario del multimillonario se debe a que Apple estaría explorando producir un vehículo de pasajeros que podría incluir su propia tecnología de baterías.

En la edición de Diario Financiero se dan a conocer los 18 proyectos que el Gobierno de Piñera tiene como prioridad para la agenda legislativa de 2021, destacando entre ellos la esperada reforma de pensiones, el plan de salud universal y el kínder obligatorio.