Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

+El balance de Powell +Crisis en la UE +Expectativas externas

Es “Fed-day”. Los mercados están a la espera de las nuevas proyecciones que publicará más tarde la Reserva Federal, pero sobre todo de la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell. Se espera que Powell insista (como ya lo ha hecho) que no tienen planes de reducir los estímulos monetarios o acelerar su retiro, y que la inflación no los preocupa. Cualquier señal también será clave para los mercados emergentes (más en el podcast).

Un repunte inflacionario es inevitable dadas las proyecciones de crecimiento para EEUU este año, que ya varían entre 6,6% y 7%. A esto se suman las expectativas de más gasto fiscal de parte de la administración de Joe Biden. Los rendimientos de los bonos del Tesoro vuelven a subir y la tasa de los papeles a 10 años se ubica en 1,64%. También vemos al dólar operar con cierta tendencia al alza, aunque hasta ahora sin grandes variaciones.

Los índices bursátiles muestran las dudas que pesan sobre los inversionistas. En Asia vimos una sesión mixta, pero el índice regional no pudo evitar una caída de 0,29%. Los índices europeos también operaron mixtos en la apertura, pero en los últimos minutos se alinean a la baja y el Stoxx600 cae 0,34%. Un comportamiento similar vemos en los futuros de Wall Street. El Dow Jones revierte sus avances y se une al S&P500 y al Nasdaq con caídas moderadas.

Sobre la sesión europea también pesa la amenaza de una grave interrupción en la campaña de vacunación. La Agencia de Salud Europea reafirmó ayer su confianza en la vacuna de AstraZeneca, pero varios gobiernos dicen que esperarán un informe a publicarse a mañana por el regulador sanitario del bloque. Sin embargo, Francia e Italia evalúan retomar quizás hoy mismo la vacunación con las dosis británicas, ante señales de una tercera ola de Covid-19. Diario Financiero publica un análisis sobre como ya, antes de este episodio, la brecha económica entre Europa y EEUU está ampliándose.

Donde hay buenas perspectivas de largo plazo es en Chile, o al menos las proyecciones no apuntan a una disrupción grave del país. Diario Financiero publica una encuesta de BofA, que revela que el mercado no espera un deterioro económico por el proceso de reforma constitucional. También vale destacar el reporte publicado ayer por Oxford Economics, con una proyección base de 6,4% para el crecimiento de Chile este año, aunque con una desaceleración a 3,1% en 2022. Mientras, The Economist Intelligence Unit sigue ubicando a Chile como uno de los países con menor riesgo operacional para las empresas en Latinoamérica.