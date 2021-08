Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

Cautela en Wall Street +Metales al alza +Reestructuración de Habitat

Días de pocos movimientos en los mercados, ya que los inversionistas están a la espera del viernes cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, hable en el encuentro de los banqueros en Jackson Hole y entregue más señales de lo que será el camino para el retiro de estímulos en Estados Unidos.

Los futuros de Wall Street operan con leves ganancias, mientras que en Europa la cautela reinaba también en las bolsas con el Stoxx 600 subiendo un 0,1%, el Dax de Alemania cotizaba casi sin cambios, mientras que el Cac 40 de Francia y el FTSE 100 del Reino Unido crecían un 0,2%.

Los futuros del mineral de hierro en Singapur lideraban el repunte de los metales industriales a medida que el alivio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la variante delta y las perspectivas de un estímulo adicional en China impulsaron las perspectivas de la demanda. Por su parte el cobre saltaba casi 1% en los contratos futuros posicionándose en US$ 4,3 la libra.

Por su parte el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en US$ 67 tras caer un 0,1%, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de US$ 70, con un descenso del 0,1%.

La preocupación de Estados Unidos por las deficiencias en la seguridad cibernética que ha mostrado en los últimos meses lleva a que este miércoles Joe Biden se reúna con más de 20 directores ejecutivos de los sectores de tecnología, energía, banca, seguros y educación en la Casa Blanca. Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Alphabet, Satya Nadella de Microsoft y Andy Jassy de Amazon se encuentran entre los ejecutivos que asistirán.

En la portada de Diario Financiero se destaca el proceso de reorganización que enfrentará AFP Habitat. La entidad ligada a Inversiones La Construcción (ILC) y Prudential acordó separar las operaciones en Chile con las de Perú y Colombia. Con esto, la gestora no descarta incursionar en negocios fuera del giro previsional. Además, en el proceso de apagón de las concesiones analógicas, La Red está diseñando un plan para ponerse al día y cumplir con las metas que tiene a diciembre.