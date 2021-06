Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

+A la espera de más datos +Lecciones peruanas +Golpe al IPSA… y a la credibilidad

Los mercados esperan planos nuevos datos laborales de Estados Unidos, especialmente tras el reporte de ayer que dio una sorpresa en la creación de empleo privado y confirmó caída de las solicitudes de subsidios por desempleo al cierre de mayo. Para hoy se espera que la tasa de desempleo baje por fin del 6%, pero una lectura de empleo no agrícola por encima de 650.000 puestos daría un renovado impulso al dólar, y también a los rendimientos de los bonos del Tesoro. En el caso de los papeles a 10 años, la tasa subió ayer 4 puntos a 1,63%, nivel que mantiene esta mañana, ante las expectativas de que la Reserva Federal deberá acelerar su plan de ajuste monetario.

Por ahora, los principales índices operan entre planos y mixtos. En Asia, el índice regional no evitó un cierre en terreno negativo (-0,04%), pero destacó el alza de la bolsa de Shanghái (+0,21%). El avance estuvo motivado por el anuncio de una propuesta legislativa en China para reducir el Impuesto de Timbres y Estampillas, con las acciones financieras como principales ganadoras de la jornada. El anuncio ayudó a contrarrestar la incertidumbre generada por la decisión de Joe Biden de ampliar a 59 el número de empresas chinas vetadas para recibir inversión estadounidense. Entre ellas, Huawei.

La sesión en Europa ha estado marcada por la caída de las acciones de aerolíneas, que pierden más de 1%, después de que Reino Unido redujera aún más su ya limitada lista de destinos a los que se puede viajar sin requerir cuarentena al regreso, poniendo en peligro la temporada más alta para el turismo en la región. El Stoxx600, sin embargo, evita una caída y se mantiene plano, pero en terreno positivo (+0,01%). No pasa lo mismo con los futuros de Wall Street, que operan con pérdidas, liderados por el Dow Jones (-0,12%).

El cobre trata de recuperar en algo el terreno perdido y sube 0,7% en Londres y se encamina nuevamente hacia los US$10.000 por tonelada. En el Comex, el meta tiene un alza más moderada, de 0,17% a US$4,47 por libra.

Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen en Londres y el tema central en la agenda será la propuesta de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, para un impuesto global a las empresas. Yellen enfrenta presión desde las filas demócratas para lograr un avance en este acuerdo, que también reforzaría el alza que busca Biden y que es clave para su plan fiscal. En una carta conjunta a The Guardian, los ministros de Francia, Alemania, Italia y España anunciaron que actuarán de forma conjunta, con la idea de dar un primer paso en la reunión del G7, que sirva para cerrar un acuerdo tributario global en la cumbre del G20 el próximo mes.

Latinoamérica aparece en los titulares de la prensa mundial esta mañana. The Economist presenta un especial muy crítico de Brasil, y el Financial Times cuestiona a AMLO, que podría ser el gran ganador de las elecciones regionales del domingo (links a ambos temas más abajo). Pero, sin duda, todas las miradas están en Perú. Diario Financiero presenta una amplia cobertura en su edición de hoy, con un análisis de los principales desafíos que tendrá el próximo gobierno peruano, ya sea a cargo de Pedro Castillo o Keiko Fujimori. También se recoge la reacción en el mercado peruano, ante la incertidumbre y propuestas populistas. Por su parte, en entrevista, Roque Benavides, exlíder empresarial de Perú, advierte que “el próximo gobierno deberá lidiar con una frustración en la población que no puede continuar”. Este es el principal punto, y la principal lección que los editores de Financial Times creen que otros países, y los inversionistas, deben sacar sobre lo que pasa en Perú. En un crítico editorial sostienen que un buen manejo tecnocrático no sirve de mucho ante un mal manejo político. Además, recomiendan a los inversionistas evaluar a los mercados emergentes no solo por sus cifras macro, sino otros indicadores: “Los resultados en salud, educación e infraestructura deben reflejar los resultados obtenidos, en lugar de solo los presupuestos asignados. Ni el banco central mejor gestionado ni el ministerio de finanzas más tecnocrático cuentan mucho si el resto del Estado es deficiente”.

Los riesgos políticos en Latinoamérica van en aumento, coinciden las lecturas extranjeras, y cómo no darles la razón tras lo que vimos ayer en el Congreso, con la presentación de los proyectos para el retiro del 100% de los fondos de pensiones. La bolsa local fue la de peor rendimiento ayer, golpeada por los anuncios y también por las nuevas cuarentenas. Diario Financiero destaca una encuesta que confirma que las pensiones son el tema prioritario en la lista de reformas esperadas por la ciudadanía, pero un 51% dice querer cambios en un proceso gradual, y solo 19% apoya la idea de un modelo estatal.

ATENTOS HOY