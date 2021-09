Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

+Período de gracia +Cadena en problemas +Hora del ajuste

Sucedió finalmente. Evergrande no cumplió con el plazo para el pago de los US$84 millones en intereses de su bono en dólares. No solo no pagó, sino que hasta ahora no hay ninguna información oficial sobre algún acuerdo con los tenedores. Las acciones de Evergrande cayeron otro 12%, en medio de reportes de que los gobiernos locales chinos habrían recibido la orden de Beijing de prepararse para el colapso del desarrollador inmobiliario. Ahora comienza un período de gracia de 30 días, antes de que se declare el default.

La incertidumbre pone freno a las alzas recientes en los mercados. El índice regional en Asia se salva de las caídas, gracias a un rally de 2% del Nikkei, ante expectativas de más medidas de estímulo en ese país. Las acciones europeas, por el contrario, operan a la baja. El Stoxx600 retrocede 0,73%. Son las acciones de retail y vestuario y calzado deportivo las que lideran las bajas, golpeadas por el recorte de pronóstico de ventas de Nike. Los futuros de Wall Street operan con caídas de entre 0,27% y 0,45%. El dólar también retrocede (-0,32%).

Ni una nueva inyección de liquidez de parte del PBOC logra incentivar el apetito por el riesgo. Razones para la preocupación sobran. Nike es solo la última de las empresas en confirmar el negativo impacto que los retrasos y problemas en la cadena de suministros mundial está teniendo en su negocio. A la falta de componentes, en Europa se suma también un déficit de conductores de camiones. BP se vio obligada a cerrar decenas de estaciones de combustibles en Reino Unido ante los problemas de transporte. Alemania, Francia y Polonia también reportan problemas.

Diario Financiero titula su edición con la presentación del Presupuesto 2022, que incluirá un recorte de 22,5% del gasto público. En lo político, ya en la recta final, Rocío Montes presenta un análisis de las fortalezas y debilidades de los siete candidatos a La Moneda.

Este fin de semana también habrá una elección muy importante, que puede marcar la política europea y mundial por la próxima década. Alemania va a las urnas, y todo apunta a una coalición de izquierda. La recomendación viene (desvergonzadamente) de cerca, pero en DFMAS publicamos una guía con siete claves para seguir las elecciones alemanas.

ATENTOS HOY