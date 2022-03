Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Mercados en Acción

Esta podría ser una de las mejores semanas para las acciones globales en más de un año. Pero los mercados prefieren más inclinados a tomarse una pausa, tras las recientes alzas, mientras procesan múltiples noticias y decisiones, algunas contradictorias.

Las acciones en Asia avanzan 0,17%, frenadas por la una caída de 0,41% del Hang Seng, que frena así dos días de rally. Los índices europeos revierten las alzas que marcaron en la apertura y el Stoxx600 cae ahora 0,18%. Las caídas de los futuros de Wall Street son más amplias, el Nasdaq retrocede 0,57% y el S&P500 pierde 0,56%. Vemos un alza del dólar, mientras la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años se ubica en 2,15%, apenas 23 puntos base por encima de la tasa de los papeles a dos años.

El petróleo marca una nueva alza. El barril de crudo Brent se acercó a US$ 110 en la apertura, pero moderaba el alza a US$ 107,86 a media mañana en Londres. El WTI sube a esta hora 1,41% y llega nuevamente a los US$104. El alza se atribuye a contradictorias señales sobre el estado de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Si bien se dice que hay señales de avances diplomáticos, esta mañana hay reportes de que bombas rusas caen sobre dos aeropuertos, incluyendo el de Lviv la ciudad más grande al oeste de Ucrania, cercana a la frontera con Polonia. Además, Arabia Saudita decidió no aumentar la cuota de producción de crudo acordada con la OPEP y Rusia.

Pero la mirada del mercado está hoy en otro socio de Rusia: China. El presidente estadounidense, Joe Biden, y su par chino, Xi Jinping, mantendrán una reunión telefónica para discutir la situación en Ucrania. Hay reportes de la prensa estatal china repitiendo los argumentos y versiones del Kremlin para justificar la invasión en Ucrania. Oficialmente, China ha dicho que no apoya la invasión y que busca una salida diplomática. Desde la Casa Blanca advierten que si China apoya militar o económicamente a Rusia también quedaría sujeta a sanciones. ¿Qué posición tomará China?

El mercado también trata de digerir los caminos divergentes que parecen tomar los bancos centrales. Por un lado, una Fed que -al menos en el discurso- se perfila como más restrictiva, mientras el BCE, el Banco de Inglaterra y hoy el Banco de Japón han adoptado un tono más precavido.

En temas financieros, hoy será una jornada de altos volúmenes en EEUU. Es viernes de "triple witching", el día en que coinciden la expiración de contratos de opciones de acciones, futuros e índices. Al otro lado del océano, son los traders de commodities los que siguen teniendo problemas con la LME, debido a las fallas técnicas que ahora están frenando el comercio del níquel.

Diario Financiero titula su edición con la puesta en venta de la filial de transmisión de Enel, que el mercado valora en unos US$1.000 millones. Además, en la edición de hoy pueden encontrar un resumen de las primeras definiciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que participó ayer en el exitoso seminario organizado por DF Live.

En su edición de esta semana, The Economist publica un artículo sobre el presidente Gabriel Boric. Un resumen: un presidente que ideológicamente es cercano Allende, pero que políticamente tiene instinto suficiente para entender que debe moderar la agenda. Este es el párrafo de cierre del artículo: "Para tener éxito, tendrá que decepcionar a algunos de quienes lo vitorearon en la plaza. El truco consistirá en satisfacer al mayor número posible y tranquilizar al resto del país".

Aquí el link para el Podcast del Primer Click de este 18 de marzo.

