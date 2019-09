Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

+Acuerdo con China y recorte de impuestos +Pelea interna en el BCE +Sombrías perspectivas

Las acciones asiáticas cierran la jornada en su mayor nivel en seis semanas, según datos de Reuters. El alza de 0,72% de hoy fue impulsada por las mejores perspectivas para las negociaciones entre Estados Unidos y China y el estímulo monetario anunciado ayer por el BCE. Los avances son más moderados en Europa, incluso el Stoxx 600 opera plano a esta hora. Los futuros de Wall Street, sin embargo, continúan adelantando una apertura al alza. El dólar frena sus avances frente a las principales monedas.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que prefería alcanzar un acuerdo más global con China. Sin embargo, no descartó la posibilidad de firma un acuerdo provisional. Ambas partes declaran estar listas para retomar las negociaciones. En medio de la campaña electoral, que tuvo ayer al debate de los candidatos demócratas como protagonista, Trump anunció que prepara un "inspirador" recorte de impuestos para la clase media para el próximo año, sin dar más detalles.

Donde los detalles sí importan es en Europa, donde en una forma poco tradicional, la última decisión del BCE ha sido puesta en cuestionamiento, no solo por analistas, sino por propios consejeros del emisor. Los banqueros centrales de Austria, Francia, Alemania y Holanda se opusieron al nuevo paquete de estímulo monetario anunciado ayer; y algunos incluso han expresado públicamente su rechazo. Se pone en duda que el estímulo monetario, especialmente la compra de bonos, logre impulsar la economía, y más bien se teme que cause más distorsiones financieras.

En Chile, el Gobierno apuesta a que el estímulo monetario del Banco Central sí dé un impulso a la economía. JPMorgan pone en duda las proyecciones y recorta a 2,3% el crecimiento esperado para 2020. Diario Financiero reporta, además, que las utilidades de las empresas están resintiendo ya la desaceleración, con una caída de 11% en las utilidades reportadas al primer semestre. El mercado no cree que los estados financieros de las firmas chilenas den un impulso a la bolsa en el corto plazo.

Pero eso no significa que no haya emprendedores buscando nuevos negocios. A propósito, Diario Financiero reporta de la última iniciativa empresarial de Sebastián Dávalos: "Me enteré por la prensa".

ATENTOS HOY: