Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado

La semana termina con noticias algo más tranquilizadoras para los mercados. Las autoridades chinas han dado por controlado este rebrote, que amenazaba con extender de nuevo las restricciones en el gigante asiático, aunque sigue en la mira los focos de nuevos contagios en Estados Unidos y las tensiones avivadas por la Casa Blanca, con las discrepancias sobre la denominada 'tasa Google', que marca una clara diferencia con las autoridades de la Unión Europea.

Con ese telón de fondo. Las referencias alcistas de Asia, con el control del brote de Beijing como estímulo, han llevado al Nikkei a subir 055% y el Hang Seng 0,73%, la jornada de este viernes.

Las bolsas europeas, en tanto, se esfuerzan también en reforzar los avances en la semana, aplancadas por mejores datos macro. Las cifras de consumo en Reino Unido constatan una fuerte recuperación de la demanda. Las ventas minoristas en Reino Unido registraron un crecimiento récord en mayo, un 12%. Mientras, los principales índices bursátiles comparten un signo alcista, cercano al punto porcentual.

La contención del brote de coronavirus en Beijing también supone un estímulo en las perspectivas de recuperación de la demanda de petróleo en el mayor importador de crudo del mundo. Del lado del suministro, además, destaca el mayor compromiso pactado entre los países de la OPEP+ para cumplir con las cuotas asignadas en los recortes de producción. El barril de Brent se consolida por encima de los US$ 40, con máximos en US$ 42, y el barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, también escala sobre la barrera de los US$ 40.

En Diario Financiero llevamos hoy la nueva circular del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el que aterriza las nuevas categorías de gastos que podrían ser deducibles de impuestos tras la última reforma tributaria. En el documento, el servicio pide la opinión al mercado en sobre 20 nuevas situaciones en que el rembolso podría ser descontado. En la consulta se incorporan los gastos destinados a marketing, como la fidelización de clientes, y los asociados a eventos como huelgas de trabajadores, inclemencias del tiempo o multas por atrasos en la construcción o entrega de obras.

ATENTOS HOY:

Posiblemente el mayor evento de hoy sea la audiencia en el tribunal federal de Washington sobre la solicitud del Gobierno de bloquear la publicación del libro de John Bolton. El saldo de la cuenta corriente del primer trimestre de EE.UU. y las ventas minoristas canadienses de abril se publican a las 8:30 am. El presidente de la Fed, Jerome Powell; la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester; la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly; el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, y el presidente de supervisión de la Fed, Randal Quarles, hablarán hoy en diversos eventos.

Los líderes de la Unión Europea se reúnen este viernes para comenzar las negociaciones sobre un plan de 750.000 millones de euros (US$ 840.000 millones) para ayudar a sus economías a recuperarse del impacto de coronavirus.

