Lo que debes saber este viernes antes que abra el mercado

China admite, tácitamente, que la pandemia tendrá un impacto severo en su economía. En la inauguración de la postergada Asamblea Nacional Popular, esta mañana, el primer ministro Li Keqiang confirmó que este año no se fijará una meta de crecimiento. Es la primera vez que el régimen chino no cumple con esta práctica, desde que la instauró en 1994. Esto podría suponer que China no podrá cumplir con el 5,5% de crecimiento que necesitaría para cumplir con la meta que Xi Jinping se había impuesto para este año: desterrar la pobreza y duplicar la economía del país respecto a 2010. Li aseguró que se destinarán otros US$667 mil millones a planes fiscales, orientados a impulsar el empleo, y serán canalizados a través de gobiernos locales.

Pero la promesa de estímulo no fue suficiente. Las materias primas acusan el golpe, y el cobre cayó 1,3% en su apertura en Londres. Los mercados, sin embargo, reaccionan a la baja no solo al fin del objetivo de crecimiento, sino a la sorpresiva movida política de Xi Jinping. El régimen chino discutirá con la Asamblea una nueva política de seguridad para Hong Kong. De aprobarse supondría un mayor control de Pekín sobre este territorio, se prohibirían las protestas y otras manifestaciones de disidencia respecto al gobierno chino y a la administración de Hong Kong. Además, se pondría fin a la independencia legislativa de Hong Kong.

Tras el anuncio la bolsa de Hong Kong cayó más de 5% en la sesión de hoy, marcando la pauta para los demás mercados. Sin embargo, las bolsas europeas y los futuros de Wall Street comienzan a recortar sus pérdidas iniciales, tras el reporte de que AstraZeneca y la U. de Oxford están listos para avanzar con una prueba a gran escala de su vacuna contra el Covid-19 en humanos. Para ello están reclutando 10.000 voluntarios. De una sesión negativa, las bolsas europeas pasan a operar mixtas, pero el Stoxx 600 mantiene una caída de 0,65%. Los futuros de Wall Street operan con bajas incluso más moderadas.

La decisión de la Asamblea Nacional del Partido Comunista chino respecto a Hong Kong será clave. Estados Unidos amenazó con sanciones contra China de avanzar con el plan. Esto se suma a la creciente molestia que hay en Washington con el país asiático. Ayer el Senado aprobó una ley que podría obligar a la salida de las empresas chinas de las bolsas estadounidenses. La ley obligaría que las empresas listadas en las bolsas de EEUU demuestren que no son propiedad ni están controladas por gobiernos extranjeros, además deberán garantizar acceso a sus registros contables por un regulador estadounidense. El anuncio golpeó las acciones de tecnológicas chinas listadas en EEUU y arrastró a Wall Street y varios mercados europeos a la baja.

Diario Financiero abre su edición con los ejes que definió Cencosud para su transformación al comercio digital, como parte de las empresas que buscan rearmar sus estrategias en reacción a la pandemia. La crisis amenaza con un mayor impacto que la de 2009, analistas consultados por DF temen que el desempleo pueda llegar a 20%, con su respectivo aumento en la pobreza, a pesar de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

El Banco Central publica (08.30 horas) las minutas de su reunión de política monetaria de mayo.

de mayo. El presidente Sebastián Piñera, junto con el Intendente, Felipe Guevara, pone en marcha (09.30 horas) el plan de entrega de cajas con alimentos .

. Alibaba reporta sus resultados del cuarto trimestre y se espera que revele por primera vez el impacto de la pandemia en su negocio.

