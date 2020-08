Lo que debes saber este viernes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

La tensión aumenta en Washington. La última jornada de negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso para un nuevo paquete fiscal terminaron sin acuerdo, decepcionando las expectativas del mercado, que anticipaba un anuncio para hoy. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que hay varios temas en los que ambas partes mantienen aún “amplias diferencias”.

Los futuros de Wall Street operan a la baja, ante las perspectivas de que no habrá pronto un plan para reemplazar los subsidios al desempleo que terminaron hace una semana, ni el plan de ayuda a las PYME que termina mañana. En un artículo para el próximo número de la revista Foreing Affairs, los economistas Carmen Reinhart (econ. Jefe del Banco Mundial) y su esposo, Vincent Reinhart, advierten que mientras no se frente el aumento del desempleo no se puede hablar de una recuperación. “La situación es tan grave que merece ser llamada "depresión", una depresión causada por la pandemia”, advierten los Reinhart.

La alerta parece dirigida a la euforia causada recientemente en los mercados por las señales de repunte en la actividad en varios países. Hoy hubo más datos para alimentar estas expectativas. China reportó una inesperada alza de 7,2% en sus exportaciones de julio. Las importaciones también sorprendieron con una contracción de 1,4%, pero la compra de cobre subió más de 81% a un monto récord. En Europa, Alemania y Francia reportaron un aumento mayor al esperado de su producción industrial en julio.

A pesar de estos datos, la sesión en Asia terminó con las acciones en rojo (-1,02%) y el Stoxx600 pierde 0,43%. Un factor es la falta de acuerdo en Washington, el otro la arremetida de Donald Trump contra las tecnológicas chinas. Trump firmó un decreto prohibiendo las transacciones de empresas y personas estadounidenses con TikTok y WeChat. Las tecnológicas chinas sufrieron fuertes caídas, borrando US$75 mil millones de capitalización de mercado. Más aún, hay incertidumbre sobre el impacto de esta medida en el acuerdo comercial entre ambos países, y cuya primera fase será sometida a revisión este mes.

La semana laboral en Chile termina con los primeros pagos de los ahorros previsionales solicitados. Planvital y Provida realizarán las primeras transferencias a 1,2 millones de afiliados. Diario Financiero también reporta cómo las empresas están preparando un retorno paulatino a las oficinas. Además, en entrevista, Estaban Jadresic, economista jefe de Moneda Asset Management confidencia la sorpresa en el exterior ante el deterioro de los fundamentos de la economía chilena.

ATENTOS HOY: