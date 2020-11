Lo que debes saber este viernes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

Cansancio, dudas, o la falta de apoyo de la Reserva Federal desinflan el rally accionario de los últimos días. Las acciones en Asia lograron terminar con un alza moderada, pero en Europa los índices ponen freno a cinco días de ganancias, y el Stoxx600 retrocede a esta hora 0,33%. Los futuros de Wall Street también caen entre 0,33% y 0,75%, que es el caso del Nasdaq. El dólar se mantiene plano.

¿Dónde estamos en el conteo electoral? Algunos medios en EEUU le dan a Joe Biden 264 delegados, otros 253. Todos concuerdan en que Donald Trump tiene confirmados hasta ahora solo 214 delegados. Se necesitan 270 para ganar la presidencia. Nevada, que entrega seis votos o delegados electorales, extendió su conteo y todavía no confirma resultados. Pennsylvania, con 20 delegados en juego, espera terminar hoy (en algún momento). También siguen los conteos en Georgia, North Carolina y Arizona. En todos, Biden está logrando reducir la ventaja que llevaba Trump. La explicación es que los votos que se están contando ahora corresponden a los que llegaron por correo, y tradicionalmente son los demócratas quienes prefieren votar por esta vía.

Es probable que hoy haya un ganador. Es probable que no. Ya sea porque los condados que faltan no logran terminar los escrutinios, o porque la ofensiva legal de Trump gana terreno y se aprueba uno que otro recuento. Sea cual sea el caso, no será una transición de poder fácil. (Más en el podcast)

Los mercados dan por descontado que tendremos a Biden ocupando la Casa Blanca. Pero, los mercados ya se equivocaron con la “ola azul”. En todo caso, si ayer se celebraba la idea de un Biden restringido por un Congreso dividido, hoy los inversionistas parecen caer en cuenta que, si bien esto frenaría un alza de impuesto a las empresas, también supondrá un paquete de estímulo fiscal más restringido.

La Fed, que como todos adoptó una posición de espera, no anunció ninguna medida adicional de estímulo monetario, e insistió en la necesidad de más ayuda desde el lado fiscal. Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, advierte que, sin una acción rápida, desde ambos frentes, la economía estadounidense se podría contraer nuevamente.

En esto seguiría los pasos de la Eurozona. Ayer la Comisión Europea actualizó sus pronósticos y confirmó que la segunda ronda de cuarentenas en las economías más grandes llevará al bloque a una contracción en el cuarto trimestre. También ajustó a la baja la recuperación prevista para 2021 de 6,1% a 4,2%.

Son lecciones para otros gobiernos, sobre el impacto que una segunda ola de la cuarentena puede causar y las presiones que genera para el aumento del gasto. En Chile esta presión se concentra en recurrir nuevamente a los fondos de pensiones. La Comisión de Constitución finalmente despachó el proyecto para un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales. Diario Financiero destaca, sin embargo, algunos cambios que se aprobaron respecto a las condiciones para retiro.

ATENTOS HOY: