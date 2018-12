Los diez cisnes negros para el 2019 que ve Saxo Bank

Mercados en Acción

Uno de los tópicos más repetidos en los mercados es que "hay que confiar en que suceda lo mejor, pero hay que estar preparado para lo peor".

Con el objetivo de dar cobertura a la segunda parte de la ecuación, varias firmas de inversión aprovechan el fin de año para elaborar listas de los posibles cisnes negros para el siguiente ejercicio: los acontecimientos que casi nadie espera pero que de producirse tendrían un impacto enorme en los mercados.

Los analistas de la entidad danesa Saxo Bank publican hoy sus "diez predicciones terribles" para 2019, que aunque no sean su escenario central, constituyen "un aviso sobre la posible dislocación del riesgo entre los inversores, que normalmente solo dan un 1% de probabilidades a la materialización de estos sucesos".

Steen Jakobsen, economista jefe de Saxo, señala que "el gran ciclo de crédito está mostrando signos de fatiga en el final de 2018 y puede rasgar los mercados desarrollados el próximo año, con los bancos centrales forzados de nuevo a buscar soluciones".

Estos son los diez acontecimientos inesperados que podrían sacudir el mercado el próximo año, según este banco.

1. Europa condona deuda a sus países

"Un insostenible nivel de deuda pública, la revuelta populista y la subida de tipos de interés ante la retirada de estímulos del Banco Central Europeo (BCE) reabre el debate sobre cómo combatir la crisis", señala el informe de Saxo Bank. Finalmente, ante el riesgo de que Italia vaya a la bancarrota y contagie otros países incluido Francia, la UE consigue que Alemania acepte encargar al BCE que "monetice" la deuda pública de cada país por encima del 50% del PIB. Es decir, el banco central compra toda la deuda emitida por encima de ese nivel. Además, se crea un mecanismo para emitir deuda de manera conjunta entre los países europeos para financiar los déficits hasta el 3% del PIB.

2. Apple lanza una opa por Tesla

Con US$ 237.000 millones de liquidez y la necesidad de entrar en nuevos mercados, Apple hace una oferta para comprar Tesla a US$ 520 por acción, US$ 100 por encima de la "opa fantasma" que dijo estar preparando hace dos meses el fundador del fabricante de coches eléctricos, Elon Musk. Esto implicaría el desembolso de unos US$ 90.000 millones, "lo que equivale al cash flow que genera Apple en un año".

3. Trump despide a Jerome Powell

La economía estadounidense se desacelera dramáticamente en 2019, arrastrando a la Bolsa. Jerome Powell, presidente de la Fed, se resiste a estimular la economía por lo que el presidente Donal Trump decide reemplazarle con Neel Kashkari, actual presidente de la Fed de Minnesota. Bajo su mandato, la Fed acepta financiar un enorme plan de estímulos del Gobierno de 5 billones de dólares, que Trump lanza con vistas a las elecciones presidenciales de 2020. Los tipos bajan al 1% y la inflación se dispara al 6%.

4. Jeremy Corbyn toma las riendas en Reino Unido

La primera ministra Theresa May no logra que el Parlamento apruebe su plan del Brexit, por lo que se retrasa la fecha formal de salida de la UE más allá de marzo de 2019 y se convocan elecciones anticipadas. El líder laborista Jeremy Corbyn gana estos comicios e implementa un programa de "socialismo al estilo del siglo XX", con nacionalizaciones de empresas y grandes subidas de impuestos. La libra esterlina se desploma de 1,30 dólares a la paridad con la divisa americana, ante la combinación del régimen de Corbyn y la continua incertidumbre sobre el Brexit, lo que limita drásticamente la inversión en Reino Unido.

5. Crisis en el mercado corporativo de deuda

General Electric (GE) se ve obligado a ir a un proceso de suspensión de pagos, para reestructurar una deuda de cien mil millones de dólares. El colapso de este gigante industrial golpea a todo el mercado de crédito, afectando incluso a firmas tecnológicas como Netflix.

6. Colapso de la burbuja australiana

Tras una subida de precios inmobiliarios del 373% desde 1961, Australia entra en recesión y los precios de las propiedades caen a la mitad. El Gobierno de Canberra se ve obligado a recapitalizar los bancos con una ayuda de 300.000 millones de dólares australianos (195.000 millones de euros).

7. Alemania entra en recesión

Las tarifas a las importaciones de coches alemanes en otros países, y la lenta adaptación de los fabricantes germanos al auge del vehículo eléctrico, provoca una crisis en ese sector. Saxo dice que el parón de la industria, que supone un 14% del PIB alemán, podría llevar este país a la recesión en el tercer trimestre de 2019.

8. Una tormenta solar genera dos billones en daños

Una subida repentina de las radiaciones solares atiza los países occidentales, provocando daños en satélites, infraestructuras de telecomunicaciones y redes eléctricas. Los daños ascienden a dos billones de dólares, un 20% por debajo del peor escenario anticipado en un informe de Lloyds of London en 2013.

9. Creación de un impuesto al transporte

Para contener el aumento de la contaminación en el planeta, ante el temor al cambio climático, se crea un impuesto global al transporte a las aerolíneas y las navieras. La tasa se establece en US$ 50 por tonelada de Co2 emitido. Las acciones de las compañías del sector de transporte se desploman en Bolsa.

10. El FMI cambia de criterio

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial deciden dejar de utilizar el PIB como criterio principal para medir la actividad económica de los países. Pasan a enfocarse en la productividad, que aunque definida como producción por hora trabajada, también suele expandir su alcance para capturar la calidad de vida. "La decisión del FMI y el Banco Mundial simboliza la transición fuera de una era dominada por los bancos centrales, que se asocia a un colapso en la productividad global desde la crisis financiera".

Entre las diez, dos más probables

De las diez predicciones, solo hay dos que parecen estar ahora en la mente de otros analistas e inversores como algo relativamente probable. La llegada de Corbyn al poder es un escenario que muchos ven factible si el proceso del Brexit sigue enturbiándose.

Christian Schulz, economista de Citi, indicó ayer en Londres que la potencial llegada del líder laborista al poder, quizá en alianza con nacionalistas escoceses y liberales, supondría "riesgos para el proceso del Brexit, para la economía y para la integridad de Reino Unido, ya que podría haber otro referéndum en Escocia".

El otro asunto en la lista por el que los analistas manifiestan preocupación es la situación financiera de GE y las tensiones que empiezan a apreciarse en el mercado de crédito en general.