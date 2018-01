Mañana entra en régimen la Comisión para el Mercado Financiero

Mercados en Acción

Entre los principales desafíos están los cambios organizacionales de la nueva institucionalidad, aseguraron los miembros de la CMF.

A los pies de la Torre Entel en pleno centro de Santiago se develó la nueva imagen del organismo que, a partir de las 00.00 horas de hoy, marca el fin de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

“A las 12 de la noche, dejará de existir la SVS, por lo tanto todas las funciones van a estar reunidas en la CMF (Comisión para el Mercado Financiero)”, resumía ayer el ahora exsuperintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, quien se desempeñará a contar del miércoles como presidente de la nueva institucionalidad.

Así es como a partir de mañana, Pavez junto a cuatro comisionados (Mauricio y Christian Larraín; Rosario Celedón y Kevin Cowan) comenzarán a fiscalizar, regular y prevenir las distintas situaciones que se den en el antiguo terreno de la SVS.

Pero la tarea no se ve fácil, menos cuando todavía resta dar forma a la nueva institucionalidad en distintos frentes.

“Aunque el primer desafío tiene justamente que ver con velar por este desarrollo del mercado financiero, tenemos que hacer otras cosas: cambios organizacionales, de partida, para poder permitir que nosotros funcionemos como consejo”, manifestó Mauricio Larraín.

Otro reto que deberán sortear, y quizás el más importante, es la eventual integración con la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).

Dicha situación, si bien depende de la aprobación de la ley general de bancos que actualmente reside en el Congreso, ya está contemplada por la CMF.

“Nosotros creemos que es una muy buena noticia la aprobación de la ley de bancos en la Cámara, consideramos relevante que consiga una pronta tramitación en el Senado, básicamente para poder contar con una banca más sólida, más solvente y en mejores condiciones de competir en los mercados internacionales”, afirmó Christián Larraín.

“Ninguna señal”

Al ser consultado por las posibles implicancias de integrar como fiscal de la unidad de investigación de la CMF al expersecutor jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana, Andrés Montes, Carlos Pavez fue claro: “Señales no creo que haya ninguna en particular. No nos cabe ninguna duda que, en este caso, Andrés Montes va a cumplir un rol muy importante y va a aportar también con su experiencia, con sus conocimientos, a la mejor utilización de todas las herramientas que la ley ha dado a esta institución.