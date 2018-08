Manuel Olivares aterrizará como gerente general de Itaú en reemplazo de Milton Maluhy

Mercados en Acción

En los próximos seis meses estará “en un proceso de inmersión” para asumir el cargo a contar del 1 de enero de 2019.

Cambios importantes ocurrieron ayer en la sesión de directorio de Itaú. Tras la cita se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero que el gerente general del banco, Milton Maluhy, dejará el cargo a partir del 31 de diciembre de este año.

En su reemplazo asumirá quien durante los últimos seis años se desempeñó como gerente general de BBVA Chile, Manuel Olivares. El ejecutivo arribará a las dependencias de Itaú en su nuevo cargo a partir del 1 de enero de 2019.

De acuerdo a lo informado por la firma controlada por capitales brasileros, Maluhy retornará “el próximo año a ItaúUnibanco en Brasil, para asumir nuevas funciones”.

Mientras tanto, Olivares en los próximos seis meses comenzará “un proceso de inmersión y conocimiento de los negocios, políticas, estándares y cultura de ItaúCorpbanca y de ItaúUnibanco”.

Esta labor será coordinada por el propio Milton Maluhy según confirmó la carta enviada por el banco al regulador.

En la misiva, firmada por el presidente de la compañía, Jorge Andrés Saieh, se señala que la decisión de reemplazar al actual gerente general se tomó “fruto del trabajo conjunto” entre el directorio, los principales accionistas del banco y Maluhy.

Saieh señaló que la salida de Maluhy se ajusta “al plan inicialmente establecido para buscar el mejor momento -luego de cumplir los principales hitos de la fusión- y la persona más idónea para continuar liderando el banco, consolidando todo el trabajo y avances que hemos tenido en estos años”.

A través de un comunicado de prensa, Maluhy detalló que “desde hace un tiempo iniciamos conversaciones con los accionistas de Itaú Unibanco y Corpgroup respecto de mi regreso a Brasil. Esto, porque el proceso de integración se encuentra ya en su etapa final y el objetivo con el que llegué a Chile, de construir un nuevo banco, está culminando con éxito”.

Los desafíos

Olivares, quien salió de BBVA tras aprobarse la venta del banco a Scotiabank, tendrá que jugar un rol clave al interior de Itaú, pues en noviembre del año pasado el CEO de Itaú Latam, Ricardo Marino, señaló que la meta en “2019 y en los próximos tres años, será normalizar y convergir hacia los indicadores promedio de la banca chilena”.

Además, Marino desde Sao Paulo había impuesto el objetivo que Itaú debía sobrepasar a Bci en participación de mercado en los próximos cinco años.

A ello, Maluhy indicó que “me he involucrado personalmente en la propuesta de mi sucesor y en transmitirle a él, el enorme desafío que involucra este proyecto”.

En términos de resultados, el banco informó a principios de julio que al cierre del primer semestre, Itaú logró utilidades por $ 115.074 millones al sexto mes del año, lo que significa un alza de 51,6% respecto al mismo periodo de 2017.

Una de las tareas que quedan sería revertir la tendencia de caída en participación de mercado en colocaciones. Señal de esto, es que la firma dio a conocer que si al término del segundo trimestre de 2017 era de 11,2%, para el periodo de este ejercicio llegó a 10,5%.

"Nos gustaría ver oportunidades" de negocios con el retail financiero

El CFO de ItaúCorpbanca, Gabriel Moura, detalló los resultados operacionales de la firma al cierre del segundo trimestre de este año. Moura explicó que la compañía se encuentra "trabajando" para aumentar su participación de mercado en lo que respecta a colocaciones de consumo.

Moura afirmó que "continuamos creciendo en la participación de mercado en consumo, creo que esa es una tendencia que es posible que continuemos viendo".

Y es que entre el segundo trimestre de este año al término de junio, el banco pasó en este segmento de 7,2% al 7,8%.

Consultado Moura sobre la estrategia de negocios para crecer en créditos de consumo señaló que en consumo "estamos creciendo dos veces el mercado lo que me parece es una buena estrategia. Sin embargo, cuando yo miro nuestra experiencia en Brasil, todo el negocio de tarjetas de crédito, de asociación con retailers, nos fue muy bien".

Con ese escenario, el CFO de Itaú, consideró que el retail financiero "es un negocio que nos gusta, nos gustaría ver oportunidades aquí en Chile". No obstante, explicó que "no tenemos nada en este momento pero me parece que es un mercado interesante".

ItaúCorpbanca al cierre de primer semestre de este año término con una participación de mercado total de 10,5%.