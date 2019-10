McKinsey: inversiones con impacto social casi se han quintuplicado en cuatro años

Mercados en Acción

La consultora destaca el récord de montos en este segmento, pero recalca que aún falta mucho para llegar a las cifras requeridas por la ONU.

En sólo cuatro años, el monto invertido en proyectos de impacto social aumentó de manera exponencial, pero esta industria todavía está lejos de aportar el capital necesario para algunos de los mayores desafíos de la humanidad, según revela un estudio de McKinsey & Company.

De acuerdo a cifras de la compañía, el monto vertido en esta clase de inversiones llegó a un récord de US$ 228 mil millones a finales del año pasado. Esto representó un crecimiento de 396% respecto a los US$ 46 mil millones que se registraron en 2014.

Esto quiere decir que la industria casi se quintuplicó en sólo cuatro años.

Sin embargo, aún no se acerca a los montos que se requieren para cumplir los Desafíos de Desarrollo Sustentable delineados por las Naciones Unidas para 2030. Ese monto se ubica entre los US$ 1,4 billones (millones de millones) y los US$ 2,5 billones anuales de gasto adicional.

“Para cerrar la brecha, los dueños de activos y administradores de fondos van a tener que adoptar estrategias de inversión que pongan más énfasis en los resultados sociales positivos, en vez de estrategias que simplemente busquen minimizar o prevenir resultados negativos”, indicaron los autores del informe de McKinsey.

De todos modos, desde la consultora ven que la tendencia va en esa dirección. “En base a encuestas que muestran que un número relevante de inversionistas, incluyendo inversionistas ‘mainstream’, están buscando productos de inversión de impacto, parece haber una demanda latente significativa para este tipo de inversiones”, destaca el reporte.

Sobre la composición de los segmentos de inversionistas que aportan a la industria, se sigue notando un importante sesgo hacia los institucionales.

Según cifras de McKinsey, un 48% de la inversión en esta categoría proviene de bancos e instituciones financieras, mientras que un 20% viene de fondos de pensiones y compañías de seguros y un 12% desde de instituciones de financiamiento de desarrollo. Los demás segmentos, como family offices e inversionistas retail, por ahora no llegan a los dos dígitos de participación.