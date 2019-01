Mercado destaca separación de aguas en Cencosud Shopping por apertura y bonos

Mercados en Acción

Los activos inmobiliarios están transando con buenos múltiplos, que se perdían en el balance consolidado, dicen del mercado.

A medida que la filial de centros comerciales de Cencosud, Cencosud Shopping, se acerca a concretar su anticipada apertura en bolsa, los agentes del mercado local miran con buenos ojos uno de los efectos que tendrá tanto el debut en bolsa como la apertura de dos líneas de bonos: la separación de los activos inmobiliarios.

Según comentan desde el mercado, el buen resultado que tuvo Mallplaza con su apertura en bolsa ha dado la señal de que este tipo de activos están bien valorizados en el mercado.

Esto se pierde en el balance consolidado. “Pareciera que está subvaluado dentro de la compañía”, indica desde MCC el gerente de inversiones locales, Sebastián Vives.

Esta clase de activos, explica el ejecutivo, reemplaza a los de renta, lo que los hace transar con valorizaciones atractivas, como a Mallplaza y Parque Arauco.

Con la potencial colocación de bonos, la compañía también quedaría con su deuda propia, independiente de la de Cencosud.

“Es sano y normal que todas las empresas tengan deuda”, destaca Andrés de la Cerda, gerente de renta fija y monedas de Bice Inversiones, agregando que la deuda que tenían los activos inmobiliarios probablemente quedarán en Cencosud.

Es más, -dice el ejecutivo-, por la naturaleza del negocio de la compañía en proceso de abrirse, la deuda que emita tiene otro perfil de riesgo, lo que podría traducirse en condiciones de financiamiento marginalmente mejores.

Eso sí, no todo es perspectivas positivas. Hay operadores locales que miran con preocupación que no haya un plan de inversión anunciado detrás.

¿Logrará el billion?

Para el mercado, Cencosud Shopping tiene todas las de ganar en su objetivo de recaudar US$ 1.000 millones de darse una apertura a bolsa de al menos 33% de la sociedad.

Los analistas sostienen que la gran ventaja de la filial se encuentra en dos factores: la diversificación de su portafolio de malls en la región -que se concentra en países con buenas perspectivas-, y la variedad de formatos que opera: strip centers, power centers y mall vecinales, lo que comparan con el modelo de Parque Arauco.

Para los expertos, esto marca un plus a la hora de compararse con la operación que llevó a cabo Mallplaza, que pese a no tener las mismas características –la mayoría de sus activos se concentran en Chile, en formatos tradicionales-, recaudó más de US$ 500 millones.

Por otro lado, respecto de cómo quedará Cencosud tras la división, dicen que lo recaudado “estarían en el límite” para cubrir la deuda de la empresa, por lo que la aspiración de que parte de los fondos irían a crecimiento orgánico no serían tan viable.

A su vez, agregan que Cencosud “deberían anunciar un par de ventas de estaciones en servicio en Colombia que asumieron cuando compraron Carrefour, y terrenos que todavía no utilizan. Un par de anuncios más así, estarían cumpliendo las metas de la clasificadora” para no perder el grado de inversión.

Paulmann hijo vende

Esta semana se registraron una serie de transacciones de 1,3 millones de acciones de Cencosud, equivalentes al 0,05% de la firma, por un total de $ 1.811 millones. Detrás de las operaciones, según se informó a la Bolsa de Comercio de Santiago, estuvo Manfred Paulmann, uno de los hijos de Horst Paulmann. Al ser consultado, no quiso referirse al asunto.