Mercado Pago: “En Chile estamos sujetos a un solo operador... nos ha hecho imposible traer algunos productos”

Mercados en Acción

Además, criticó la normativa de prepago por las “altas barreras” impuestas por el regulador, que han hecho que “el negocio sea impracticable”.

Mercado Pago es la unidad de negocios de Mercado Libre y es la plataforma de pagos más grande de América Latina, presente en más de 19 países. En el último año generó 295 millones de transacciones por US$ 16.600 millones y en Chile la firma está comandada por el director ejecutivo, Matías Spagui.

A nivel local, Spagui cuenta que la compañía ha estado creciendo a tres dígitos en el procesamiento de pago online. El representante de la filial de Mercado Libre abordó el escenario del sistema en Chile, como los próximos pasos que dará la compañía en el país en estos meses y durante 2019.

- ¿Cuál es la visión de Mercado Pago de la salida de Santander de la red de adquirencia de Transbank?

- La señal es buena y positiva. Aumenta la competencia en el mercado. Pero es un reflejo de un sistema bancario y de operaciones de tarjetas de crédito que es único en América Latina. No hay un país en el mundo y menos en la región donde la democratización y la digitalización de los pagos esté tan atrasada. Una de las razones del atraso es la falta de competencia.

Por fin Chile está viendo luces y se está ajustando a los sistemas en que operan los países más desarrollados.

- ¿Qué le parece que el gobierno quiera regular a la industria FinTech?

- Me preocupa mucho que todo lo que sabemos de una futura regulación lo conocemos más por la prensa que por el propio gobierno. Si anuncian una ley y nos enteramos por los medios, es una mala señal.

El gobierno está tomando los pasos correctos en querer regular, favorece al consumidor, porque la ausencia de una legislación es perjudicial. Deben tener en cuenta que si se sobrerregula a las FinTech eso mata la innovación. Un ejemplo claro fue la normativa de prepago. Se anunció con bombos y platillos hace un año y no ha tenido ni siquiera un actor que esté como emisor de prepago no bancario. Cuando se sobrerregula una industria y ponen barreras tan altas para entrar, hacen que el negocio sea impracticable.

- ¿Cuál es la diferencia de otros mercados en donde están presentes en comparación con Chile en materia de regulación?

- En Chile se suele regular algo que ni siquiera existe. Ejemplo: no hay prepago y ya hay una regulación. Vemos que en otros países hay una mirada más vanguardista y con mayor arraigo hacia la innovación. Dejan que las cosas pasen, aparezcan y después regulan.

- ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las autoridades a la hora de regular a las FinTech?

- Se debiese conformar una mesa de trabajo con las FinTech y otros actores. Tiene que ser una regulación paulatina y flexible en la forma en que se aborda las nuevas tecnologías que se van sumando.

- ¿Falta un cambio de mentalidad en Chile para fomentar más la innovación?

- Tenemos que movernos hacia una regulación que fomente la innovación y que no sea restrictiva, sin perder la protección del consumidor. Pero el exceso de regulación está matando la innovación en Chile. Si no cambiamos la forma de hacer leyes, no vamos a avanzar nunca en tener una industria FinTech sólida.

Crecimiento en Chile

- Mercado Pago ofrece en otros países tarjetas de prepago y crédito, billeteras virtuales, POS móviles y otras soluciones financieras, ¿por qué no hemos visto estos productos en Chile?

- Las innovaciones que traemos dependen de un operador y proveedor que se llama adquirente. En Argentina existimos hace más de 15 años y estuvimos mucho tiempo sin poder llevar nuevos productos no porque no queríamos, sino porque Prisma, que era un operador de Visa monopólico, no nos permitía. Prisma fue forzado a disolverse por el gobierno argentino y desde hace dos años estamos trayendo los últimos avances.

Lo mismo pasa en Chile. Nosotros estamos sujetos a que un solo operador (Transbank) nos dé el visto bueno de traer nuestras alternativas. Al no contar con competencia, nos ha hecho imposible traer algunos productos.

- ¿Y tiene Chile potencial para desarrollar estos productos?

- Nosotros queremos avanzar hacia la democratización del comercio electrónico de los pagos. Lo principal para cumplir esa tarea y parte de las iniciativas que generan mayor inclusión financiera, es generar tarjetas de prepago virtuales y físicas.

Cuando se genera una billetera electrónica asociada a una tarjeta de prepago, se está dando la posibilidad a millones de personas que hoy no tienen cuenta corriente, de tener acceso a servicios financieros de primera línea.

- ¿Cuáles son los principales desafíos para Mercado Pago en lo que queda del año y para 2019?

- En el procesamiento de pagos online es seguir creciendo a tasas de tres dígitos. Para 2019 vamos a tener que dar el paso al procesamiento de pagos físicos con soluciones de código QR y POS móviles que vamos a traer a Chile. Es algo que, dada la apertura que está teniendo el mercado ahora, lo vamos a poder traer el primer trimestre del próximo año.