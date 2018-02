Mercados imparables en su ruta alcista

Mercados en Acción

Las divisas, incluido el peso chileno, y los commodities subían ante la depreciación del dólar.

Si algo quedó claro tras la jornada del miércoles es que la inflación dejó de ser, por ahora, una preocupación preponderante para los mercados.

Pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años se mantienen en torno al 2,90%, los niveles más altos desde enero de 2014, una mayor presión para un alza de tasas y su eventual implementación ya no asusta como la semana pasada.

Las plazas bursátiles asiáticas fueron las que primero dieron la señal: sus cinco principales indicadores promediaron un incremento de 1,16%, con un Hang Seng elevándose 1,97% y el Nikkei japonés creciendo 1,47%.

Luego vino el turno de Europa. Los índices correspondientes a España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia alcanzaron una variación media de 0,4%.

En América, Wall Street finalizó la sesión de ayer con el Dow Jones subiendo 1,23% y alcanzado los 25.200 puntos, mientras el S&P 500 y el Nasdaq se alzaban 1,21% y 1,58%, respectivamente.

Chile se sumó al carro de la victoria y el IPSA subió 1,25% a 5.630 puntos.

Dólar en $ 593

Pero la renta variable no fue la única beneficiada.

Ante un dólar multilateral que se depreciaba por cuarta jornada consecutiva, las principales divisas -tanto duras como emergentes- ganaban terreno.

Chile no fue la excepción: la moneda local se fortaleció y el dólar no pudo más que retroceder a su menor nivel desde noviembre de 2014, es decir $ 593,40.

Sin embargo, la historia de buenos desempeños no termina ahí. Gatillados por la nueva baja de la divisa estadounidense, los commodities agarraron vuelo, con un alza generalizada en los metales.

Y así, como en el caso del peso chileno, el principal producto de exportación del país, el cobre, no se quedó atrás en la tendencia alcista y ayer superó la barrera de los US$ 3,20 la libra, para situarse en US$ 3,21, un incremento de 1,95% respecto al precio del día previo.