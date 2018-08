Mercados mundiales caen con fuerza por desplome de la lira turca: preocupa exposición de los bancos

Mercados en Acción

Los mercados internacionales no lo pasan bien. Y no la pasan bien no por la guerra comercial ni tensiones gepolóticas en Medio Oriente sino por Turquía cuya moneda, la lira, se desploma.

En Europa la aversión al riesgo es total y los principales mercados sufren caídas de más de 1%.

La lira tura sigue en picada y cae en torno a un 7% frente al dólar. Con este resultado, la moneda acumula un derrumbe de 34% en lo que va de 2018.

Las mayores caídas en el viejo continente se registran en la industria financiera. Ello luego que el Financial Times informara que el BCE está preocupado por la exposición de los bancos a la lira turca y que está monitoreando la situación ante el temor de que haya bancos demasiado expuestos.

En ese contexto, el DAX de Frankfurt baja un 1,4%, el CAC de París un 1,1% y el MIB de Milán un 1,3%. Por su parte, el FTSE británico modera sus pérdidas respecto al resto del continente y pierde un 0,6% después de un dato positivo de PIB de Reino Unido en el segundo trimestre.