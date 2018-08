Mercados mundiales sufren duras caídas por desplome de la lira y el IPSA toca nivel más bajo del año

Mercados en Acción

La marcada baja de la lira está impactando a las bolsas a nivel internacional, además de las monedas y las materias primas.

Los mercados internacionales no lo pasan bien. Y no la pasan bien no por la guerra comercial con China o nuevas tensiones gepolóticas en Medio Oriente sino por Turquía cuya moneda, la lira, se desploma.

La divisa sigue en picada y cae más de 12% frente al dólar. Con este resultado, la moneda acumula un derrumbe de casi 40% en lo que va de 2018.

En este contexto, las bolsas europeas son presa de una total aversión al riesgo, con los principales mercados accionarios cayendo hasta más de 2%.

El EuroStoxx, que agrupa las 50 principales compañías de la Zona Euro, caía un 2,10% en la mañana, mientras que el Dax de la Bolsa de Frankfurt perdía un 2,03% de su valor. Por su parte, el CAC francés cedía 1,80% y el Ibex español caía 1,85%.

El FTSE 100 inglés era el mercado menos afectado de la región, con una baja de 0,92%. Esto después de la publicación de un dato positivo de PIB de Reino Unido en el segundo trimestre.

Wall Street tampoco lo pasa bien. Con la caída europea como telón de fondo, el promedio de industriales Dow Jones sufre una importante caída de 0,78%, mientras que el S&P 500 sufre un retroceso de 0,54%. Las acciones tecnológicas del Nasda, por su parte, anotan una baja de 0,51%.

La bolsa chilena no es indiferente a las volatilidades de los mercados globales. En línea con las caídas en América Latina, el IPSA baja 1,09%, rumbo a registrar su quinta día seguido de caídas. Además, en su nivel actual de 5.236,38 puntos, el selectivo está en su menor valor desde mediados de diciembre del año pasado.

Bancos y el miedo

Las mayores caídas en el viejo continente se registran en la industria financiera. Ello luego que el Financial Times informara que el BCE está preocupado por la exposición de los bancos a la lira turca y que está monitoreando la situación ante el temor de que haya bancos demasiado expuestos.

Las métricas de volatilidad se disparaban en la mañana, en línea con la turbulencia bursátil internacional. El índice VIX, conocido como el "índice del miedo" saltaba un 9,76% según cifras de Bloomberg, mientras que el indicador de volatilidad del mercado europeo se empinaba un 16,59%.

"Un menor apetito por riesgo se advierte durante la jornada, que tendría un carácter transitorio. Los fundamentos económicos, en tanto, llevarían a una ligera apreciación del peso chileno hacia los próximos meses", dijo Bci en un informe.

Monedas y materias primas

Pero la ansiedad en los mercados se extendía más allá de las plazas bursátiles europeas. Lideradas por el desplome de la lira, las principales monedas del mundo emergente se precipitaban a la baja, con pérdidas por sobre el 1% en la mayoría de las divisas latinoamericanas.

El Dollar Index –que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas– subía un 0,70%, alcanzando su precio más alto en más de un año. Con esto, acumula un alza de 1,15% en dos días.

Materias primas

El mercado de commodities, considerados como activos riesgosos también, está sufriendo. En Chile, la mirada está puesta en el precio del cobre que sufrió una dura caída de 2,03% en Londres.

El aluminio se derrumbó 3,7%.

Estos movimientos también estarían ligados con el desplome de la lira turca.

En el caso del cobre y los otros metales básicos, el impacto viene de la mano del fortalecimiento del dólar, moneda en la que cotizan las materias primas, mientras que las monedas se han visto impactadas por la preocupación de los inversionistas globales en torno a las monedas emergentes y también por el avance de la divisa estadounidense.