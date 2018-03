Motta acusa arbitrariedad en análisis de operaciones objetadas

Mercados en Acción

Continuó ayer el juicio en contra del ex gerente general de las cascadas, Aldo Motta. En la segunda jornada donde el ex ejecutivo testificó ante el cuarto tribunal, su defensa lo interrogó por las operaciones relacionadas con SQM que fueron motivo de la histórica multa que impuso la entonces SVS a ocho ejecutivos, por US$ 164 millones. En la ocasión, el imputado aseguró que los períodos de tiempo de análisis para las operaciones correspondían a una “selección demasiado arbitraria”, ya que en algunos casos las compras de acciones en vez de generar perjuicios para los minoritarios, entregaban retornos a nivel trimestral. Motta seguirá declarando toda esta semana.