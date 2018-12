Nevasa lanza negocio de multi-family office

Mercados en Acción

Cada vez hay más compañías financieras que se lanzan al negocio del multi-family office (MFO), ofreciendo asesorías a familias de alto patrimonio en materias como gestión de activos y gobiernos corporativos. Ahora se suma Nevasa, que el viernes recién pasado inauguró su multi-family office. A la cabeza de la filial está Felipe Espínola, que se incorporó al holding hace siete meses. Según comenta el ejecutivo, la firma apunta a las familias de alto patrimonio para las que no es rentable tener un single-family office, con un patrimonio invertible de entre US$ 50 millones y US$ 100 millones. Espínola recalca que buscan tener una cartera pequeña de clientes, para entregar un servicio personalizado.