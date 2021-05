Ni Jessica Alba se creía el increíble debut en bolsa de su emprendimiento que ya vale más de US$ 2.000 millones

Mercados en Acción

Las acciones de Honest Co. saltó hasta un 49% en su debut en bolsa y sus accionistas actuales recaudaron US$ 413 millones en la venta.

La marca de productos de cuidado personal Honest Co. saltó hasta un 49% en su debut en bolsa, llevando a que la cofundadora, Jessica Alba, señalara a un día del campanazo inicial: "momento pellízcame".

La actriz convertida en emprendedora, cuya participación en su empresa que ya tiene una década podría valer hasta US$ 128 millones, dijo que no tiene planes de dar un paso atrás ahora que Honest ha salido al mercado.

"Tengo tres hijos, yo diría que Honest es mi cuarto hijo", dijo Alba en una entrevista. "Debes tener productos en los que puedas confiar y en todos los ámbitos abordamos todas esas cosas que son muy importantes no solo para los millennials, sino también para las generaciones más jóvenes que están impulsando realmente el comportamiento del consumidor hacia una vida más consciente".

Las acciones de la compañía, que se vendieron por US$ 16 en su oferta pública inicial, comenzaron a cotizar el miércoles a US$ 21,22 y subieron hasta US$ 23,88.

Las acciones subieron un 43% a US$ 22,80 a las 2:36 pm en las operaciones de Nueva York, lo que le dio a la compañía un valor de mercado de alrededor de US$ 2.100 millones. Completamente diluida para incluir opciones sobre acciones para empleados y unidades de acciones restringidas, la compañía está valorada en casi US$ 2.500 millones.

Honest y sus accionistas actuales recaudaron US$ 413 millones en la venta de acciones del martes.

Alba se queda

Alba, ahora directora creativa de la compañía, posee 5,65 millones de acciones, incluidas las opciones. No planeaba vender sus acciones en la oferta, según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.

En una carta a los posibles inversores en las presentaciones de la empresa, Alba promocionó el compromiso de Honest con los productos saludables. Además de productos para bebés, la compañía también vende cosméticos y artículos de limpieza, una colección que se lanzó durante la pandemia de coronavirus.

Alba, quien ha protagonizado películas como "Los Cuatro Fantásticos", atribuyó su interés por los productos saludables a sus propias dolencias infantiles.

"Sufrí de enfermedades crónicas, asma severa y alergias, lo que me llevó a largas y solitarias semanas en el hospital", dijo. "No había soluciones duraderas para mis problemas de salud y cuando tenía 10 años, me di cuenta de cómo el bienestar puede definir toda tu vida. Eso nunca me dejó".

Objetivo, Amazon

Fundada en 2011, Honest se ha convertido en una marca nacional y tiene asociaciones con gigantes minoristas como Target Corp. y Amazon.com Inc.

Alba ha dicho que se preocupó especialmente por los ingredientes de los productos para bebés y que trató de apelar a los legisladores para una reforma de la legislación química.

El negocio de Honest toca varias tendencias que se han vuelto más prominentes durante la pandemia de coronavirus, incluido un enfoque en el bienestar y una mayor demanda de productos de limpieza. Esos han impulsado los resultados de primera línea para las empresas de artículos para el hogar como Procter & Gamble Co., el fabricante de pañales Pampers y detergente para ropa Tide.

Ganancia de ventas

Honest, con sede en Los Ángeles, generó ventas el año pasado de alrededor de US$ 301 millones, un aumento del 28% con respecto a 2019. Perdió US$ 14,5 millones en 2020. Los pañales y toallitas húmedas representaron el 63% de las ventas del año pasado.

Honest se centra en hacer crecer sus marcas en lugar de adquirir nuevas, dijo el director ejecutivo Nick Vlahos en una entrevista con Alba.

"Si hay una oportunidad desde el punto de vista de la capacidad para mirar algo, eso es algo que consideraríamos", dijo Vlahos. "Pero dar la vuelta y buscar incorporar varias marcas en una cartera, no es algo en lo que estemos enfocados estratégicamente".