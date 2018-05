Mercados en Acción Número de morosos sube a 4,4 millones de personas El 34% de los deudores atrasados a nivel nacional debe más de cinco cuotas en el sistema. El informe de morosidad que elaboran la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax revela que el número de deudores morosos aumentó al cierre de marzo en un 2,6% respecto al mismo periodo de 2017. Llegaron a un poco más de 4,4 millones de personas. El valor de la morosidad promedio, según el estudio, registró un incremento de 9% en comparación a 2017, ubicándose en $ 1.590.067. De acuerdo a las cifras del informe, el 34% de los morosos a nivel nacional deben más de cinco cuotas en el sistema. En este segmento, la obligación comprometida llega en promedio a los $ 3.487.184 millones, donde el 46% son mujeres y el 54% son hombres. Es en el retail donde se encuentran la mayor participación del número de morosos con un 41%, seguido por la banca con un 26%. No obstante, en lo que respecta a la participación por monto total de mora, la banca abarca el 54%. A nivel regional y excluyendo a la Región Metropolitana, Antofagasta experimenta la mayor alza respecto a 2017, con un aumento del volumen de mora promedio de 10,1%. De esta forma, el monto llega a $ 2.141.442 millones. Con este escenario, el 49% de la fuerza laboral del país tienen por lo menos un documento moroso. A la hora de distinguir por tramo de edad, la relación entre los ingresos y la mora, son los adultos mayores a 60 años que representan hasta 2,14 veces. Calidad del empleo El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la USS, Francisco Javier Labbé, indica que “parte importante del endeudamiento y de la mora probablemente está relacionada con el incremento del desempleo, entendiendo por desempleo no sólo lo que mide el INE en su encuesta, sino también parte importante del crecimiento del empleo por cuenta propia”. Noticias Relacionadas Mercados en Acción Credicorp realiza profunda reestructuración y lanza plan de inversiones por US$ 100 millones Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este martes antes que abra el mercado Mercados en Acción Licitación de afiliados cumple ocho años: los cambios que se están evaluando

