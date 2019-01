Parlamentarios de oposición critican exposición del BID

Mercados en Acción

Los diputados señalaron que faltó un análisis del actual sistema de pensiones y no sólo de la reforma.

Luego que Carmen Pagés-Serra finalizara su presentación ante la Comisión del Trabajo, se dio un espacio para consultas de parte de los parlamentarios. Los diputados de la oposición fueron bastante críticos con su presentación, señalando que sólo habló sobre la reforma y no del sistema de pensiones.

“Todo lo que ha planteado tiene que ver con las AFP hacia afuera y no he visto ningún análisis de las AFP hacia adentro. Esto se está graficando con que hay que destinar más recursos a un sistema que no funciona, entonces ¿cuáles son las cosas que deberíamos mirar al interior del sistema AFP?”, cuestionó la diputada Alejandra Sepúlveda, del partido Federación Regionalista Verde Social.

La parlamentaria encaró a la economista señalando que “Yo esperaba del BID otra cosa, esperaba algo más crítico. Todo lo que no has dicho son cosas medios obvias. Habría preferido información sobre el funcionamiento de las AFP que nos permitiera hacer el análisis de lo que debiéramos corregir”.

Desde la DC, el diputado Raúl Soto, también cuestionó el trabajo de la consultora del BID. “Me gustaría que saliéramos del cuadrado. Evidentemente no le podemos pedir ni al BID ni a nadie alguna fórmula mágica, porque están todos los países con el mismo problema”, espetó.

Soto criticó el hecho de que la economista no entregara una mirada acerca del funcionamiento del sistema de pensiones actual. “El BID no plantea una visión en base a lo que tenemos, que desde el punto de vista internacional quizás no es lo peor del mundo, es evidente que hay sistemas mucho peores que el nuestro”, cuestionó.

“Con la responsabilidad que tenemos hoy, no podemos volver a equivocarnos en este tema. No podemos simplemente hacer más de lo mismo, sólo porque desde afuera se piense que el sistema es muy bueno, porque los chilenos no creemos eso”, puntualizó el parlamentario.