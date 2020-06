Paul Fontaine y sanción de la CMF: "El tema es si yo tuve acceso a información privilegiada y mi percepción es que no"

Mercados en Acción

El economista fue multado por el regulador con UF 2.000. Indica que irá a los tribunales de la Justicia para que sean estos los que determinen si cometió o no una infracción.

"El tema es si yo tuve acceso a alguna información relevante, privilegiada, y mi percepción es que no", dice a DF Paul Fontaine, exdirector de Blanco y Negro, sobre la sanción que la mañana de este jueves le impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debido a que infringió el deber de abstención establecido en el artículo 165 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y por lo que fue multado con UF 2.000 a beneficio fiscal.

La CMF concluyó que Fontaine asistió a una sesión de directorio el 23 de agosto de 2018, donde se aprobaron los Estados Financieros de Blanco y Negro, y que luego, al día siguiente, vendió 110.244 acciones de Colo-Colo, considerando que los balances de la sociedad anónima se enviaron durante la mañana del 28 del mismo mes a los organismos correspondientes.

El economista acepta los hechos relatados por la Comisión en el fallo, aunque se defiende de que en su caso no hubo uso de información privilegiada, por lo que apelará en la justicia a la sanción del regulador.

"Básicamente, el tema en discusión es si hubo o no hubo información privilegiada. La Ley 18.046 estipula lo que es información privilegiada y mi percepción es que no hubo. La CMF está diciendo que sí y dice que sí no por un concepto específico, sino porque fui al directorio, lo que fue un hecho cierto. Ellos (la CMF) son juez y parte, así que voy a apelar para que un Tribunal tercero determine si es un caso o no de información privilegiada", indica.

Fontaine explica que uno de los problemas que supuestamente llevó a esta decisión de la entidad reguladora fue que la sociedad deportiva no envió a la CMF y a otros organismos del mercado sus estados financieros inmediatamente después de que habían sido aprobados por los directores, entre ellos el economista, el 23 de agosto de 2018.

"El tema es si yo tuve acceso a alguna información privilegiada y mi percepción es que no. Es más, yo esperé al directorio para cerciorarme de que no hubiera nada relevante y no había. Entonces el problema que tuve, y fue un gran error, es que lamentablemente Blanco y Negro no mandó los Estados Financieros el día que se aprobaron, sino que el 28 de agosto. Ese día, lo recoge el fallo, las acciones siguieron a un precio similar, porque no hubo ninguna información privilegiada. Esa es la defensa y voy apelar a eso", dice.

"Los hechos son claros, no los estoy refutando, mi tema es que no había ningún hecho importante. De hecho, esperé al directorio para ver si no había nada relevante y al no haber nada vendí las acciones, porque no me sirvieron para el fin que las tuve (control de Blanco y Negro). El único hecho que está en disputa es si yo tuve acceso a información o no y el mercado valida que no, porque no se alteraron los precios. No es que el jueves 28 de agosto se haya publicado la FECU y la acción haya bajado un montón", añade.