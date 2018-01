Pensiones: Proponen centralizar información y cruzar datos con AFC para regularizar rezagos

Mercados en Acción

Normativa permitiría aprovechar el mayor contacto con los afiliados al seguro de cesantía, para evitar sorpresas a la hora de jubilar.F

Tras el rápido avance que en la Cámara de Diputados, logró el proyecto que busca distribuir los rezagos previsionales sigue generando movimientos, pero esta vez no en el Congreso, sino a nivel administrativo. La autoridad regulatoria no quiso esperar al fin del receso parlamentario y decidió proponer modificaciones a la normativa con la que las AFP pueden identificar a los dueños de las cotizaciones que no han sido enteradas a ninguna cuenta individual.

Ayer, la Superintendencia de Pensiones (SP) puso en consulta una normativa que busca regularizar estos pagos que ingresan a las AFP pero que por errores administrativos se mantienen sin dueño claro. Para ello, fija una serie de medidas; entre ellas, establecer como obligatorio el cruce mensual de información entre las distintas gestoras con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Con ello, se busca que cada AFP pueda aprovechar el mayor contacto de la AFC con sus afiliados, quienes no esperan a jubilar para recurrir a la entidad.

Adicionalmente, busca implementar un sistema centralizado de información en el que los afiliados revisen si cuentan con lagunas previsionales y/o rezagos, verificando si en dichos fondos existen pagos asociados a su RUT, nombre y apellido, accediendo además a los datos de identificación de los empleadores en cada periodo de cotización. Dicho sistema también contará con acceso a empleadores.

A ello se suman campañas para el envío de información a los afiliados, a través de campañas masivas que enseñen a usar el sistema y que remarquen la importancia de revisar las cartolas previsionales para regularizar posibles rezagos.

La normativa estará disponibleshasta el próximo 12 de febrero para que la industria formule comentarios, aunque desde la Asociación de AFP evaluaron positivamente varias de estas medidas (ver nota secundaria).

Mejora panorama para el proyecto en el Senado

Tras la acción de la SP, el proyecto que el Ejecutivo ingresó recién el 19 de diciembre seguirá su tramitación, la cual ya se encuentra alojada en la Comisión de Trabajo del Senado. Y pese a contar con una votación unánime en la Cámara, su discusión se entrampó por los reparos formulados por senadores de Chile Vamos, Hernán Larraín y Andrés Allamand.

Todo, ante la posible vulneración al derecho de propiedad que suponía el proyecto, toda vez que inicialmente se establecía un año para que las AFP agoten todas las instancias para identificar a los dueños de los rezagos, período que en la Cámara fue rebajado a seis meses.

En ese entonces, el Ejecutivo volvió a reformular el plazo hasta los nueve meses, entre otras medidas, pero finalmente decidió moderar la velocidad con la que tramitaba la iniciativa desde la discusión inmediata a la urgencia suma.

Tras la normativa propuesta por el regulador, desde la instancia legislativa auguran un mejor panorama para el proyecto.

La senadora del PPD, Adriana Muñoz, destacó como “muy bueno” el cruce con la AFC ya que establece “un sistema casi automático” para solucionar los rezagos. Eso sí, pidió que se establezca por ley el criterio con el que repartirán los fondos.

“Es importante que esta disposición quede por ley, porque si queda al arbitrio de la autoridad administrativa de turno es un problema”, remarcó.

"Nos gustaría tener más cruces de información con el Registro Civil, el SII y Extranjería"

- ¿Esta normativa va en la línea correcta o esperan coordinar con más organismos?

- El cruce con el AFC nos va a permitir solucionar algunos rezagos, principalmente con trabajadores extranjeros. Por cierto que nos gustaría tener más cruces con el Registro Civil, con el Servicio de Impuestos Internos y con Extranjería. Lo que nosotros no queremos es que se termine afectando la pensión del trabajador.

- ¿Por qué cree que esto no se hizo antes?

- Nosotros no tenemos todas las facultades (para solucionar los rezagos). Hemos pedido cruces de datos, pero a veces por cosas regulatorias no se puede, y acá también hay un rol grande que tiene que cumplir la Dirección del Trabajo. Por otro lado, es cierto que esto se podría haber hecho antes. Hoy día tenemos un sentido de urgencia respecto de esto, tanto el regulador como nosotros, y la idea es poder darle prioridad.

- En la normativa se propone un sistema centralizado y campañas masivas para informar esto, ¿son acertadas esa medidas?

- Lo mejor que puede pasar acá es que todos quienes cotizamos en el sistema nos enteremos en el día a día. Siempre suponemos que todo funciona, pero la verdad es que puede haber fallas. El llamado a los trabajadores es que miremos la cartola y veamos si tenemos un problema o no. Para eso es fundamental que las personas sepan. Lo de la campaña nos parece siempre bien, pero nos gustaría que no sólo se tuviera que hacer desde las administradoras, lo ideal sería que se sume el gobierno y también otros actores.

- ¿Es este el proyecto que debe tener más urgencia o es la reforma?

- La reforma.