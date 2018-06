Pérdida de producción de Irán podría estrechar aún más el balance del petróleo

Mercados en Acción

Para este año proyectan que el barril de crudo Brent se ubicará en US$ 70 y el WTI en $65.

Un incierto panorama se avecina para el mercado del petróleo. En el último tiempo, los diversos conflictos que han surgido entre los países que forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han afectado la producción y por ende la cotización del commodity. “A más largo plazo, es probable que la pérdida de producción iraní estreche aún más el balance del mercado”, pronosticó el Índice Scotiabank de Precios de Materias Primas.

De acuerdo al banco, esto se producirá porque el resto de los países parte de la OPEP tendrán menos capacidad extra y la producción iraní crecerá más lentamente debido a las restricciones para el acceso al capital y los demás servicios de la industria petrolera.

N o obstante, precisó que también es probable que esta estrechez “se alivie con la mayor producción de Arabia Saudita y sus aliados del Consejo de la Cooperación del Golfo (CCG), que han indicado estar dispuestos a incrementar el bombeo en caso necesario”.

En cualquier caso, Scotiabank no cree que el mercado esté tan calmado frente a la situación.

En el corto plazo, el informe indicó que el impacto que tendrá el retiro de Estados Unidos del acuerdo con Irán en los precios “dependerá más de la confianza y el incremento de las primas de riesgo geopolítico que de la verdadera pérdida de barriles en el mercado físico”.

Scotiabank proyectó que habrá una reducción moderada de las importaciones de Japón y Corea del Sur, ya que a los dos “les interesa mantener una relación positiva con Washington en medio de las negociaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte”.

Con todo, el escenario base del banco supone que el volumen de las importaciones fuera de Europa, Japón y Corea del Sur “continuará en su nivel actual” y que, en total, las exportaciones iraníes caerán en unos 400 kbpd (19%) con respecto al promedio de 12 meses.

El crudo Brent cerraría este año en US$ 70 el barril y en US$ 73 el siguiente ejercicio, previó el informe, mientras que el precio del barril del WTI se ubicaría en US$ 65 en 2018 y US$ 68 en 2019.