Petróleo Brent avanza hasta US$ 80 por barril

Mercados en Acción

Un balance más “apretado” –entre inventarios a la baja y una demanda que se mantiene sólida– y la previsión de que Irán producirá menos por las sanciones de Estados Unidos levantaron nuevamente el precio del barril de petróleo Brent sobre los US$ 80, dejándolo a sólo 0,1% de su peak más reciente, cuando marcó en mayo su mayor precio desde finales de 2014. Ayer el crudo subió un 3,12% hasta US$ 81,43 por barril, mientras que el WTI se elevó 4,15% hasta US$ 74,16.