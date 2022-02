Petróleo cae desde máximo de 7 años previo a más conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Mercados en Acción

El petróleo cayó a alrededor de US$ 92 por barril el martes antes de la reanudación de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, que pueden revivir un acuerdo nuclear que eventualmente podría permitir más exportaciones de petróleo del productor de la OPEP.

Un acuerdo podría permitir que más de 1 millón de barriles por día de petróleo iraní, equivalente a más del 1% del suministro mundial, vuelvan al mercado. Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear se reanudarán el martes en Viena.

"Si se levantan las sanciones contra Irán, el suministro mundial de petróleo crudo puede recibir el apoyo que tanto necesita", dijo Naeem Aslam, analista jefe de mercado de Avatrade.

El crudo Brent bajaba 73 centavos, o un 0,8%, a US$ 91,96 el barril, tras alcanzar el lunes un máximo de siete años de US$ 94. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó 52 centavos, o un 0,6%, a US$ 90,80.