Petróleo retrocede de los US$ 100 tras conocerse las nuevas sanciones de EEUU

Mercados en Acción

Estrategas intentan dar sentido al cambio de tendencia: citan desde una perspectiva menos agresiva del ajuste monetario en EEUU y una próxima liberación de las reservas estratégicas de petróleo hasta unas valoraciones cruzadas más atractivas.

Las bolsas de commodities iniciaron sus operaciones para encontrarse con los precios del petróleo al alza sobre los US$ 100, pero luego de los intensos desarrollos surgidos a partir de una invasión rusa en Ucrania, los precios se moderaron.

El petróleo Brent llegó a subir hasta US$ 105,79 por barril inmediatamente después de la invasión rusa y el crudo West Texas Intermediate (WTI) superó los US$ 100, pero los índices terminaron el día en US$ 99,08 y US$ 92,81, respectivamente.

El salto de más de 9% del Brent vino luego de que el presidente Vladimir Putin ordenara la entrada de tropas rusas en Ucrania. Kiev lo llamó una "invasión a gran escala" y anunció la ley marcial, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que impondría "sanciones severas" a Moscú.

El gas natural en Europa llegó a subir hasta un 41%, mientras que los precios de los metales, incluyendo el oro, el aluminio, el cobre y el níquel, y los alimentos también se dispararon, lo que aumentó las presiones inflacionarias. Rusia es un vendedor clave de materias primas para clientes globales, y Europa depende de la nación para aproximadamente una cuarta parte de su petróleo y un tercio de su gas.

La escalada ha asustado a un mercado que ya estaba bajo estrés, ya que los suministros de petróleo en todo el mundo no logran seguir el ritmo de una vigorosa recuperación de la demanda a medida que retrocede la pandemia de coronavirus. La coalición OPEP+, encabezada por Rusia y Arabia Saudita, está luchando por restaurar la producción lo suficientemente rápido, lo que llevó a algunos de los principales actores del mercado a advertir sobre precios más altos.

La OPEP+ se reúne el 2 de marzo para decidir la producción de abril. Hasta el miércoles, los delegados de algunos de los miembros más grandes decían que el petróleo de tres dígitos no haría que bombearan más rápido. Su estrategia actual es agregar 400.000 barriles por día de crudo al mercado cada mes.

Es posible que la OPEP aumente la producción si hay una mayor escalada, según Carole Nakhle, fundadora de la consultora Crystol Energy.

"Si creen que esto amenazará la estabilidad de los mercados petroleros, puedo verlos poniendo más barriles en el mercado", dijo en un podcast producido por la consultora y editorial con sede en Dubái Gulf Intelligence. Probablemente dependería de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos aumentar la producción porque muchos de los otros miembros del grupo tendrían dificultades, dijo Nakhle.

