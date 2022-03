Mercados en Acción

Petróleo se modera tras rozar los US$ 120 por expectativas de un acuerdo nuclear con Irán

El WTI subió hasta los US$ 116 antes de retroceder, mientras que el crudo Brent osciló dentro de un rango de 10 dólares durante el día, superando en un momento dado los US$ 119, para situarse en US$ 111,75.

Compartir