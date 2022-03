Petróleo sube a máximos desde 2008 y JPMorgan dice que podría llegar a US$ 185 el barril

Mercados en Acción

El barril de WTI para entrega en abril cotizaba en US$ 109,92, mientras que el Brent para entrega en mayo se situaba en US$ 112,62 el barril tras haberse aproximado más temprano a los US$ 120.

El petróleo se ha disparado a su nivel más alto desde 2008, con el barril de Brent acercándose a los US$ 120 más temprano durante el día de hoy jueves y el banco estadounidense JPMorgan estimando que podría subir en varias decenas de dólares, a medida que los operadores evitan el petróleo ruso después de la invasión de Moscú a Ucrania.

El barril de WTI para entrega en abril cotizaba en US$ 109,92, mientras que el Brent para entrega en mayo se situaba en US$ 112,62 el barril a las 11 horas con 56 minutos de Nueva York.

Los compradores continúan evitando el crudo ruso mientras intentan sortear las sanciones financieras a Rusia, y los traders apuestan a que los precios seguirán subiendo mientras la invasión genera preocupaciones sobre el suministro en los mercados de productos básicos, desde energía hasta metales y granos, lo que ha llevado a los consumidores, incluyendo China, a buscar materias primas en todo el mundo.

Posibles aumentos

Según escribió hoy jueves JPMorgan en una nota, el crudo Brent podría terminar el año en US$ 185 por barril si el suministro ruso continúa interrumpido. Actualmente, el 66% del petróleo ruso está teniendo dificultades para encontrar compradores, dijeron analistas del banco, entre ellos Natasha Kaneva.

Señalaron que a corto plazo, la magnitud del impacto en la oferta es tan grande que los precios del petróleo tendrían que alcanzar y mantenerse en US$ 120 el barril durante meses para incentivar la destrucción de la demanda, suponiendo que los barriles de crudo iraní no regresarán inmediatamente al mercado.

"A medida que las sanciones se han ampliado y el cambio hacia la seguridad energética adquiere calidad de urgente, es probable que haya ramificaciones para las ventas de petróleo ruso a Europa y EEUU, lo que podría afectar hasta 4,3 millones de barriles por día", dice la nota.

JPMorgan mantuvo su pronóstico de precios, que prevé que el Brent promediará US$ 110 por barril en el segundo trimestre, US$ 100 en el tercero y US$ 90 en el cuarto trimestre. Si el petróleo iraní no regresa al mercado, el banco espera que los precios del petróleo promedien US$ 115 en el segundo trimestre, US$ 105 en el tercero y US$ 95 en el cuarto.

A pesar de la agitación, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se mantienen al margen. En una reunión de ayer miércoles que concluyó en tiempo récord y evitó poner en tabla el conflicto bélico, el grupo mantuvo el aumento de producción de 400.000 barriles por día que estaba programado para abril.