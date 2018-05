Piñera lidera reunión por pensiones: gradualidad del aumento en el Pilar Solidario aún no se zanja

Mercados en Acción

Ministro Larraín confirmó que el mandatario hará anuncios sobre la reforma previsional en su cuenta pública ante el Congreso.

Una reunión que se extendió por poco más de tres horas se llevó a cabo ayer por la tarde en La Moneda, en la que el presidente Sebastián Piñera recibió a los equipos que están trabajando en la reforma de pensiones, liderados por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y su par de Hacienda, Felipe Larraín, además de la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, y Augusto Iglesias, coordinador de la comisión técnica, preocupada de elaborar el texto, entre otros.

Según conocedores del proceso, en la instancia se le entregó al mandatario el estado de avance del proyecto, el que, dijeron, habría tenido bastante aceptación.

Uno de los aspectos que se discutió fue el Pilar Solidario, donde el Ejecutivo propone subir el gasto fiscal en 42% para mejorar las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS).

“Aquí hay un tema de conjugar este interés y la decisión total del gobierno de aumentar las pensiones de los chilenos con las restricciones de caja fiscal que tenemos”, dijo el ministro Larraín a la salida.

En ese sentido, lo que falta por definir es la gradualidad.

“No está zanjado, pero sí va a haber gradualidad. Al final es el Presidente quien va a definir, pero hemos analizado diversas opciones”, señaló el titular de Hacienda.

En esa misma línea, Larraín añadió que el aumento de la cotización en cuatro puntos que propone el gobierno, a cargo del empleador, no genere pérdida de puestos de trabajo. “Estamos conscientes de que se necesita aumentar las cotizaciones, pero aquí hay un tema de costo fiscal, por una parte, y hay un tema que es la gradualidad necesaria para no imponer un costo que nos cueste puestos de trabajo. Estamos preocupados de que eso no signifique que vamos a destruir empleos, porque ustedes recuerdan la famosa polémica del proyecto de ley que se envió hace unos meses atrás, que podía significar 400.000 empleos perdidos”.

Proyectos de Bachelet

Dentro de los puntos que evaluó el jefe de Estado estuvo la reforma de pensiones que ingresó la ex presidenta Michelle Bachelet.

La comisión técnica, donde participan además de Iglesias el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y asesores tanto de Trabajo como de Hacienda, seleccionó aspectos que consideraron positivos del proyecto del gobierno anterior y que podrían estar en la futura reforma. Entre ellos se encuentra el bono compensatorio para las mujeres que decidan postergar su jubilación y otras materias referidas a la industria de las AFP.

Otro punto que el actual gobierno comparte con el anterior es incentivar el retraso en la edad de jubilación. “Eso está en el programa de gobierno y estamos contemplándolo”, dijo Larraín.

Independientes

Un proyecto que iba a ser visto en la reunión de ayer, y que finalmente por tiempo no se pudo discutir, fue el que le daba gradualidad a la cotización de los independientes, quienes desde este año deben imponer por el 100% de su previsión.

Esta iniciativa corre por un carril distinto al de la reforma de pensiones y el gobierno espera poder ingresarlo las próximas semanas, una vez que el mandatario dé el visto bueno al proyecto.

Con todo, Larraín confirmó que el Presidente hará anuncios sobre la reforma previsional el 1 de junio, cuando tenga que dar su cuenta pública ante el Congreso Nacional.