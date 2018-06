Mercados en Acción Precio de la acción cae 3,3% en mayo La baja es, en todo caso, menor a la que anotó el IPSA, que en el mes retrocedió un 4,48%. Casi dos semanas han pasado desde que el Banco de Chile presentó los primeros problemas en su sistema informático que afectó a gran parte de sus sucursales y que mantuvo a sus clientes operando en contingencia, encendiendo de paso las alertas en el regulador y la industria en general. Y también en el mercado. La acción de Banco de Chile se acercaba a los $ 99,5 el jueves 24 de mayo, día en que la entidad bancaria comenzó con los problemas en su sistema; al día siguiente el papel caía a $ 99 y siguió bajando hasta $ 97,5 el 29 de mayo. En el mes, la compañía que representa el 6,156% en la Bolsa de Comercio de Santiago acumuló una caída de 3,3%, aunque en lo que va del año ha subido 4,13%. El retroceso es, en todo caso, menor al que anotó el IPSA, que durante el mes pasado presentó una baja de 4,48%, mientras que a la fecha acumula una caída de 1,97%. Al cierre de las operaciones de ayer, los papeles de Banco de Chile se transaban al alza en 0,94%, situándose la acción en $ 100,95. El monto total transado en la sesión anterior fue de $ 2.601 millones. Desde Renta 4, el gerente de estudios, Guillermo Araya, puntualizó que el daño “fue más reputacional que de otro tipo”. Además, explicó que los perjuicios cuantitativos que pudieron haber existido “dependerán del daño que se haya hecho a los grandes clientes y cómo ellos hayan negociado con las contrapartes”. “El punto es que si se vence algún documento importante, la contraparte sabe que no es por una mala conducta del cliente, sino que por un problema de este tipo”, precisó. Por último, indicó que la caída que registró Banco de Chile durante el mes pasado, se pudo haber dado por una mezcla del daño reputacional “más algo del ajuste que experimentó la bolsa en mayo y además estuvo el tema de la expectativa de que no sabía cuánto podía durar”. En cuanto al Índice de bancos, durante mayo cayó 0,86% y en lo que va del año acumula un incremento de 8,90%. Al término de operaciones de la sesión previa, el índice anotó una subida hasta los 11.169,30 puntos. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este lunes antes que abra el mercado Mercados en Acción Se acelera pelea por tercer lugar de la banca tras autorización de la FNE a Scotiabank Mercados en Acción Analistas proyectan que IPSA podría crecer hasta 18%

