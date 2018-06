Precio del litio podría caer a la mitad por sobreoferta

Mercados en Acción

El banco de inversiones ve un escenario sin equilibrio en el que el precio bajaría a US$ 10 mil.

Un informe de Bank of America Merrill Lynch señala que los metales importantes para las tecnologías, como el litio, se han recuperado en el último tiempo. Esto, dice el reporte, ha sido empujado por el aumento de la venta de vehículos eléctricos, lo que conllevaría que la demanda por níquel, cobalto y litio aumentará constantemente.

Con este escenario, la entidad prevé un aumento de la demanda por litio a 460 mil toneladas para 2025, versus las 230 mil del año pasado.

Ante las perspectivas alcistas de la demanda por litio, “no nos sorprende que la industria minera esté reaccionando, apuntando a expandir la producción en este momento”, advierte Bank of America Merrill Lynch.

De acuerdo a las estimaciones del banco, esto podría suponer unas 815 mil toneladas adicionales al mercado para 2025.

El eventual panorama de “riesgo de sobreoferta severo” se daría ante el incremento de los planes de inversiones de varias empresas mineras no metálicas, con el objetivo de aumentar el suministro.

Uno de los ejemplos que aparecen en el documento es SQM, con sus intenciones de subir la producción del commodity de 48 mil toneladas a 180 mil en el salar de Atacama.

Un factor que ha influido en esta proyección, a juicio de Bank of America Merrill Lynch, fue el acuerdo con Corfo.

La firma norteamericana cree que para tener un “mercado equilibrado” habría que disminuir la capacidad productora en un 56% para 2020.

De no concretarse, el precio de la tonelada podría caer hasta US$ 10.000, teniendo en cuenta que el promedio del mineral es de unos US$ 19.750.

Desde el banco de inversiones proyectan que “es posible que algunos yacimientos terminen operando por debajo de su capacidad, mientras que es posible que algunas minas no cobren vida”.

El informe agrega que “estamos preocupados por los suministros de las minas y vemos una alta probabilidad de que los precios del litio estén bajo presión en los próximos meses”.