"Pump and dump": la fraudulenta tendencia influencer para ganar dinero en bolsa

Mercados en Acción

Con la proliferación de aplicaciones, acciones “memes” y “gurús” que comparten su interés en el mercado de valores, el número de personas que podrían verse envueltas en esta estrategia de "inflar y botar".

Desde que explotó la ola de traders minoristas en enero, cada vez son más los actores que buscan ingresar al mundo de las inversiones por la vía fácil y rápida. Es el caso de ciertos influencers que utilizan el "pump and dump" ("inflar y botar" en español), una estrategia basada en convencer a sus seguidores que determinada acción subirá, de tal forma que cuando el precio de ésta se infle, el influencer vende todas sus posiciones antes del desplome y reciba ganancias millonarias.

Generalmente, el llamado -dirigido a pequeños inversionistas- se produce a través de distintas redes sociales, donde el influencer promociona una compañía poco reconocida y de pequeña capitalización para lograr que las ganancias sean mayores. El fraude termina arrinconando a los seguidores cuando el influencer vende y las acciones comienzan a caer.

“Es una práctica que se inició con acciones de compañías pequeñas (...) y es algo que podría estimarse como ilegal en Chile, dependiendo del tipo de activo con los cuales se realiza, como una infracción a la normativa financiera”, asegura el abogado y asesor legal de FinteChile, Cristián Reyes.

Una de las grandes problemáticas de esta tendencia es que no sólo ocurre con acciones, sino que también con criptomonedas, bonos y cualquier otro activo del mercado.

Según una investigación realizada por dos académicos de la Universidad de Tecnología de Sídney, durante 2020 se detectaron al menos 355 casos de "pump and dump" dentro del mercado criptográfico en un período de siete meses.

“A diferencia de los manipuladores del mercado de valores, los de criptomonedas declaran abiertamente sus intenciones de bombear monedas específicas, en lugar de intentar engañar a los inversionistas. Curiosamente, la gente se une a ellos a pesar de los rendimientos esperados negativos”, explican en el estudio.

También te puede interesar: Acción de Didi se desploma por revisión de ciberseguridad en China a días de su debut bursátil

El riesgo de la "megatendencia"

Con la proliferación de aplicaciones para transar activos, acciones “memes” y "gurús" que comparten su interés en el mercado de valores, el número de personas que podrían verse envueltas en este fraude ha aumentado considerablemente. Y en este sentido, las redes sociales han jugado un papel muy importante.

Por lo mismo, se han encendido las alarmas de los reguladores, apuntando a la expansión de foros como WallStreetBets que entregan información “dudosa” respecto a algún tipo de acción, o incluso, empresarios famosos como Elon Musk que a menudo provocan alta volatilidad sólo con un tweet.

No obstante, Reyes indica que la mayor diferencia entre las situaciones ilegales o legales tiene que ver con la intención del influencer.

“Si hay una intención de manipular y de obtener un beneficio de manera tal que se perjudique a otros, ahí estamos en presencia de un ilícito. Si yo soy un convencido de que me gustan las criptomonedas o las acciones de Amazon, y lo creo fervientemente, ahí no hay necesariamente una ilegalidad, salvo que en definitiva me puedan acusar de estar promoviendo algo de manera irresponsable”, explica.

“Lo ideal siempre es cuando uno tiene una opinión en estas materias es solamente decir que es una opinión, no estar incentivando a la gente a que adquiera un determinado producto sabiendo que es un fraude”, añade.

El jueves cuatro miembros de FaZe Clan, un grupo estadounidense de eSports, participaron activamente en la promoción de un token de beneficencia llamado "Save the Kids", para posteriormente provocar fuertes caídas y beneficiarse de aquello.

"Estos movimientos generan distorsiones extremas de precios de 65% en promedio, volúmenes de negociación anormales en millones de dólares y grandes transferencias de riqueza entre los participantes. Es probable que estos esquemas de manipulación persistan mientras los reguladores y los mercados hagan la vista gorda", plantean los academicos de Sidney.