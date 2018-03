Recuperación en Brasil impulsa revisiones a acciones chilenas más expuestas

Mercados en Acción

Pese a mejora en la actividad económica, analistas ven principal riesgo en elecciones, y advierten que inyectará volatilidad a los papeles.

Son varias las empresas chilenas que tienen una alta exposición a Brasil y, por eso, no es extraño que las mayores expectativas para la actividad en ese país impulsen también al alza las perspectivas para esos papeles en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS).

Entre estos se cuentan Cencosud, Latam Airlines, Sonda, CMPC y Embotelladora Andina. Pero pese a que el crecimiento es el principal driver para estos títulos, entre los analistas existe consenso sobre un riesgo: las elecciones presidenciales en octubre.

El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmi, asoma como el favorito de los inversionistas y, de acuerdo a encuestas, cuenta con mayores posibilidades de transformarse en el sucesor de Michel Temer.

“Si él gana, se dice que sería muy positivo porque le daría continuidad a las reformas que ha impulsado Temer”, dijo un analista que prefirió mantener reserva de su identidad.

Latam al alza

El papel de la fusionada aerolínea cuenta con la mitad de sus recomendaciones en mantener, y luego de las recientes modificaciones, el precio objetivo se ubica en torno a los $ 9.250, pero al cierre de ayer cerró en $ 9.761, y en lo que va del año, la acción acumula un alza de 11,97%.

Por eso, analistas como Guillermo Araya, jefe de Estudios de Renta 4, adelantan modificaciones a sus previsiones. “Si bien no he revisado el precio objetivo de Latam, seguramente lo voy a hacer al alza”, dijo. Aunque no quiso entregar una cifra, sostuvo que la previsión se ubicará “en torno a los niveles actuales”.

Sonda, depende de la actividad

El 58,3% de los analistas propone mantener para la tecnológica Sonda, y el consenso ubica su precio objetivo cerca de $ 1.300.

Para Andrés Galarce, subgerente de EuroAmérica, el papel tiene grandes opciones de incrementar su valor, pero advierte que ello dependerá “netamente de la recuperación”. “Todo lo relacionado con tecnologías de la información está muy relacionado con la dinámica económica en general, y se ha visto también que sus cierres de contrato han mejorado significativamente”, resalta.