Robo del siglo: la disputa de Orion Seguros y Esertval por US$ 25 millones

Mercados en Acción

La aseguradora señala que no se hará cargo del siniestro, pues dice que una cláusula de la póliza invalida el seguro.

En septiembre de 2017, delincuentes ingresaron a las dependencias de la empresa de transporte de valores Esertval en la comuna de Independencia, donde sustrajeron más de US$ 25,6 millones.

El gerente general y uno de los dueños de la firma, Antonio Leal, activó el seguro contratado, el cual está a cargo de Orion Seguros Generales, el que a su vez traspasa la responsabilidad de la cuenta a la corredora de reaseguros Willis, asentada en Londres.

El 13 de marzo, a casi seis meses de ocurrido el incidente, una carta de Orion llegó a manos de Leal, donde señalaron que la firma no responderá al seguro, pues una cláusula del contrato indica que si había un cambio de propiedad de la empresa éste no tendría efecto si la aseguradora no autorizaba dicha modificación.

Poco tiempo antes de lo ocurrido, la firma de transporte de valores incorporó a un nuevo socio, ya que Antonio Tapia y el propio Leal, propietarios, vendieron el 50% de sus derechos a Ricardo Reyes, quien ingresó al negocio.

“En este tipo de seguros esta disposición referente a los cambios en el control es muy relevante porque la experiencia y características de los propietarios y controladores del asegurado es uno de los elementos centrales utilizados por los aseguradores”, reza la carta.

El informe del liquidador elaborado por Ediaz & Asociados también hizo mención al cambio de propiedad, además de ser crítico con las medidas de seguridad de la compañía.

En Esertval, señalan fuentes, la queja es que no hubo un cambio de control, sino más bien un nuevo socio, por lo que los dueños originales continúan con participación en la firma.

Cambio de foco

Considerando el asalto a Esertval, entre otras materias, la aseguradora dejó de ofrecer productos que cubran siniestros en transporte de valores.

El monto de los más de US$ 25 millones sustraídos el año pasado, señalan fuentes, sería un gran impacto para la compañía de seguros, pues no hay certeza todavía de que, más allá de lo que pueda significar un cambio de propiedad, los reaseguradores vayan a hacerse cargo del siniestro. En ese caso, la responsabilidad legal recaería en Orion, lo que sería complejo para dicha compañía en un eventual juicio.

Según la póliza, el seguro cubre el siniestro hasta los US$ 35 millones, con una prima anual durante el primer año de US$ 55.500, la que se pagó en cuatro cuotas. El segundo año, bajó a US$ 54.100, también en cuatro cuotas trimestrales.

De acuerdo al informe del liquidador, de los US$ 25,6 millones, US$ 17,7 millones corresponden a BBVA, US$ 2,9 millones a Serviestado, US$ 2,4 millones a Servicios EME y US$ 725.203 a BCI. El resto pertenece a otras compañías.