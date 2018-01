Santander Brasil, el banco que más remuneró a sus dueños

Mercados en Acción

La compañía financiera cerró el año con un valor de mercado US$ 2 mil millones superior a 2016.

Santander Brasil fue el banco que mejor remuneró a sus accionistas durante el 2017. Esto, ya sea mediante los pagos de dividendos o intereses sobre el capital propio de la empresa.

De acuerdo a lo informado por EFE, la consultora brasileña Economática, a través de un estudio, concluyó que las acciones de la señalada entidad financiera fueron las más rentables de la industria en el gigante sudamericano. La empresa cuenta con un valor de mercado al cierre del año pasado de más de US$ 36 mil millones, unos US$ 2 mil millones más que al mismo período de 2016, y administra activos por más de US$ 213 mil millones.

Santander Brasil, además de ocupar el primer lugar de la lista, también estuvo en el cuarto, gracias a sus acciones unitarias.

Según el informe, el cual incorporó a los bancos con activos superiores a US$ 100.000 millones y que figuran en las bolsas de América Latina, Estados Unidos o con acciones en la bolsa de Nueva York, el segundo lugar fue para HSBC, de Inglaterra, mientras que el australiano Westpac Banking Corp ocupó el tercer lugar del ranking.

La lista de 20 compañías la componen mayormente entidades de Brasil, con ocho representantes, seguido por bancos ingleses y estadounidenses, con tres en ambos casos.