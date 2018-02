Santander dará un bono por hasta $ 8 millones y subirá sueldos entre 3% y 8% a sus trabajadores

Mercados en Acción

Además, se subieron los bonos por compromiso y fidelidad con la entidad, quedando entre US$ 500 y US$ 5.000.

El Banco Santander comunicó ayer que llegó a acuerdo con los dirigentes sindicales de los 23 sindicatos y tres federaciones de la compañía para la suscripción de un convenio colectivo, anticipando el proceso de negociación en un año.

El nuevo marco laboral impactará a por lo menos 10.300 trabajadores de la firma de capitales españoles. El banco cuenta con una tasa de sindicalización cercana al 73%.

Entre los acuerdos suscritos se cuentan la entrega de un bono por término de negociación que parte en $ 1,3 millones hasta $ 8,1 millones. Dichos montos serán entregados de acuerdo a la antigüedad laboral dentro del banco y se pagarán a contar del próximo mes.

El gerente general y country head de Santander, Claudio Melandri, comentó que dichos bonos “en términos reales significan un incremento de 34%”.

Se suma un reajuste único y extraordinario de la renta bruta mensual. A contar de marzo todo el personal que cuente con una renta fija tendrá un alza en su salario que oscilará entre 3% y 8%.

Melandri dijo que “siempre hacemos ajuste salarial en función al mérito y esta vez por convenio colectivo se hizo un reajuste. En el banco, el nivel salarial es bien competitivo”.

Con este ajuste, en Santander quedarán con un ingreso mínimo mensual para los trabajadores del área de operaciones de $ 750 mil y para aquellos del rubro comercial de $ 1 millón.

Uno de los cambios que trae el nuevo convenio colectivo es el bono por compromiso y fidelidad respecto al pasado que estuvo vigente desde 2015. Este premio que estuvo entre los US$ 400 y US$ 4.000 pasará a un rango de entre US$ 500 y US$ 5.000

Melandri destacó que se trata de “un buen convenio colectivo que habla bien de las relaciones que tenemos con nuestros sindicatos y del buen rol que ellos cumplen dentro del grupo en Chile”.

El representante del grupo Santander en el país señaló que hubo un esfuerzo por parte del banco para lograr el resultado de la negociación ante un escenario de desaceleración económica en los últimos tres años. “Lo primero es que nuestra gente esté bien porque es nuestro deber que tengan condiciones salariales competitivas”, afirmó.

En cuanto a los costos de esta negociación en los resultados del banco, el ejecutivo explicó que estos no se verán reflejados, ya que se harán provisiones mensuales para amortiguar el desembolso.

Ajustes

Al término del 2017, el banco tuvo una reducción del 2,5% de sus empleados a 12 meses, quedando en 11.068 trabajadores.

Consultado Melandri si en la negociación se abordó el tema de las desvinculaciones, indicó que “todas las empresas tenemos que preocuparnos de ser eficientes, y de ir adaptándonos a los nuevos tiempos”.

Agregó que “de repente hay que hacer algunos ajustes porque si no el banco no funciona. Uno tiene que preocuparse de la sostenibilidad de la empresa y algunas veces hay que tomar decisiones que son dolorosas haciendo algún ajuste menor en plantilla, pero nada que genere un conflicto”.

"No tiene sentido definir servicios mínimos si tenemos un acuerdo"

- ¿La definición de los servicios mínimos se abordó en la negociación?

- Son cosas distintas. Cuando se habla de servicios mínimos es cuando ya se está a punto de ir a huelga. Acá es una negociación colectiva que nos sentamos a conversar con los dirigentes sindicales y se llegó a un acuerdo.

Yo nunca entré en esa discusión de los servicios mínimos porque me parece bastante absurda generar una competencia de quien tiene un porcentaje mayor de servicios mínimos.

Yo creo que un banco, con los números que se ha hablado, no puede operar. Si hoy hay una huelga, va a afectar al sistema de pagos del país.

Creo que la industria debiera manejarse de forma distinta a una empresa productiva normal, porque es bastante delicado ya que los bancos están todos interconectados.

- ¿Entonces aún no se han definido los servicios mínimos en el banco?

- No tiene ningún sentido definir los servicios mínimos si ahora tenemos un convenio colectivo vigente por tres años más. Cuando se adelanta negociación colectiva, yo no veo por qué tengamos que hablar de servicios mínimos ahora.

En tres años más uno conversará con los sindicatos y espero no llegar nunca a plantear los servicios mínimos, porque en los últimos 20 años el banco ha tenido acuerdos con nuestros colaboradores sin tener que hablar de huelga ni tampoco de ningún otro conflicto.